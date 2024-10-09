Показаны первые фото новых «Газели» и «Садко Next»

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На открывшемся сегодня в Санкт-Петербурге международном газовом форуме представили прототип новой модификации ГАЗели Next — спецавтомобиля для газовых хозяйств. Новинка примечательна прежде всего рестайлинговым оформлением передней части кузова.

В составе спецавтомобиля нижегородцы продемонстрировали, какой в недалеком будущем может стать ГАЗель Next. Вместо крупных фар с галогеновыми лампами применены зауженные светодиодные блоки. Изменены передние крылья, бампер и решетка радиатора. Фирменная эмблема в виде щита с графическим изображением оленя получила мягкую светло-голубую подсветку. Объемная крышка капота взята от модели ГАЗель NN (напомним, что у Некста и NN общий кабинный модуль, который различается оперением).

В задней части фонари выполнены на LED-элементах и увеличены в высоту.

Под капотом машины установлен 3,0-литровый битопливный УМЗ Evotech CNG с чугунным блоком цилиндров — он способен потреблять как бензин, так и сжатый природный газ (метан). Такой агрегат предлагается для ГАЗелей Next серийно.

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У грузовика «Садко Next» появился рестайлинговый вариант. От своего серийного собрата новинка отличается окрашенным пластиковым бампером, узкими светодиодными фарами и эффектным оформлением ходовых огней. При этом рестайлинг, который одобрили заказчики из федерального «Газпрома», получился более угловатым, чем исходная машина.

Вездеход справил тихую премьеру на Петербургском международном газовом форуме. И многие издания успели написать, будто «никаких подробностей и технических характеристик автомобилей пока нет».

Как стало известно редакции Quto, новинка оснащается газовой версией мотора ЯМЗ-534, для питания которой четыре баллона вместимостью 39 литров каждой. В этой конфигурации запас хода равен 200 километрам.

Если нужна большая дальнобойность, можно навешивать до восьми баллонов. Для этого переносится запасное колесо, чтобы осовободить место для ещё четырёх балловно, и тогда запас доходит до 400 километров.

Напомним, что «Садко Next» — это полноприводный вариант капотного среднетоннажника «Газон Next». В продаже есть дизельные машины, но для «Газпрома» приготовили метановое исполнение.

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https://quto.ru...-08-10-2024.htm

https://www.avt...li-isadko-next/

https://kazanfi...el-i-sadko-next

https://vk.com/...41070777_344873

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