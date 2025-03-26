Коробку передач для ГАЗелей модернизировали

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На Горьковском автозаводе расширили производство модернизированной 5-ступенчатой коробки передач для ГАЗелей поколения Next.

Улучшенная МКП — усиленного типа, рассчитанная под применение в составе с двигателями крутящим моментом до 330 Нм. Прежде такой агрегат устанавливали только на дизельных ГАЗелях Некст, теперь его будут сочетать и бензиновыми, и с газобензиновыми моторами.

Особенность модернизированного агрегата: корпус состоит не из двух, а из трех деталей, с проставкой с промежуточной опорой вторичного и промвалов. А вместо подвижного шлицевого соединения с карданной передачей при помощи скользящей вилки в нем используется фланцевое соединение; соответственно, у «триста тридцатой» коробки отсутствует хвостовик.

С начала марта усиленными МКП комплектуются все фургоны, комби и микроавтобусы ГАЗель Next. Новый агрегат повысил ресурс трансмиссии и уровень унификации внутри семейства.

Прежняя МКП, рассчитанная под входной момент 250 Нм, осталась только в гамме ГАЗелей Бизнес, Соболей Бизнес и некоторых модификаций ГАЗели Next (бортовая и шасси под надстройку).

https://nn.gaz.ru/

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