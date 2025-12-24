На Горьковском автозаводе (ГАЗ) в 2025 году начали работу восемь новых робототехнических комплексов, в которых задействовано 55 роботов. Общее число промышленных роботов, участвующих в производстве автомобилей, увеличилось до 630 штук, а уровень автоматизации на модернизированных участках превысил 85%.

Новые робототехнические комплексы установлены на нескольких производственных площадках предприятия. В частности, на участке сварки лонжеронов цельнометаллических фургонов «Газель Next» и «Газель NN» введена в эксплуатацию автоматическая сварочная линия. Новая линия, включающая семь сварочных роботов, обеспечила рост производительности участка с 9 до 12 комплектов лонжеронов в час.

На участке сварки боковин кузова автомобиля «Соболь NN» появились шесть дополнительных сварочных роботов. Производительность этого участка выросла более чем вдвое, тогда как число работников, отвечающих за эксплуатацию линии, не изменилось. Также стал автоматизированным участок сварки боковин для однорядных и двухрядных кабин автомобилей «Газель Next», «Газель NN» и «Газон Next», производительность увеличилась с 12 до 20 боковин в час. Еще пять новых комплексов с 20 роботами появились в этом году в автокомпонентных производствах.

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что Горьковский автозавод завершил перевод всей линейки бензиновых и битопливных (газобензиновых) модификаций автомобилей «Газель Бизнес», «Соболь Бизнес» и «Газель Next» на усиленную 5-ступенчатую коробку передач . Новая трансмиссия рассчитана на входной крутящий момент до 330 Нм, она пришла на смену прежней 5-ступенчатой КП 250 (до 250 Нм).