На выставке COMvex дебютировал прототип «ГАЗели NN» с роботизированной коробкой передач. Новая автоматизированная трансмиссия выполнена на основе газовской 6-ступенчатой «механики».
Трансмиссия спроектирована в инженерном центре Горьковского автозавода. Такая коробка состоит из однодискового сухого сцепления, пяти передач, дополненных актуаторами — электронными исполнительными механизмами.
Один из актуаторов отвечает за выжим вилки сцепления, другой — за перемещение штоков коробки передач.
Новый «робот» построен на базе серийной 6-ступенчатой механической коробки производства ГАЗ. Новая трансмиссия сочетается с 2,5-литровым дизелем (149,6 л.с.).
«Газель NN» с «роботом» адресована, прежде всего, городским службам доставки, водителям которых приходится работать в условиях интенсивного трафика с частым переключением передач.
