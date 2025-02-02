ЛиАЗ Citymax 12 заставил обновить производство

Жители многих российских городов успели оценить автобусы Citymax 9, которые выпускает Павловский автобусный завод. А сейчас старший собрат этого семейства — 12-метровый Citymax 12 готовится к выпуску на Ликинском автобусном заводе.

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Предсерийную версию в газовом исполнении представили на выставке Comtrans.

Виктор Маковецкий: «Проект Citymax 12 — это перспективное семейство автобусов ЛиАЗ. Прежде всего, это городские автобусы, они будут представлены в дизельном, прежде всего, исполнении, в данном случае представлен образец газовый CNG, и будет ещё электрическая версия. Чуть позднее, в 2026-м году появится завершение этого семейства, сочленённая машина в этих же стилевых решениях».

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