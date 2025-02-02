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termometrix 02 февраля 2025, 09:34 3803 Видеоблог

ЛиАЗ Citymax 12 заставил обновить производство

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Жители многих российских городов успели оценить автобусы Citymax 9, которые выпускает Павловский автобусный завод. А сейчас старший собрат этого семейства — 12-метровый Citymax 12 готовится к выпуску на Ликинском автобусном заводе.

Видеорепортаж Вконтакте

Предсерийную версию в газовом исполнении представили на выставке Comtrans.

Виктор Маковецкий: «Проект Citymax 12 — это перспективное семейство автобусов ЛиАЗ. Прежде всего, это городские автобусы, они будут представлены в дизельном, прежде всего, исполнении, в данном случае представлен образец газовый CNG, и будет ещё электрическая версия. Чуть позднее, в 2026-м году появится завершение этого семейства, сочленённая машина в этих же стилевых решениях».

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Источник: https://vk.com/wall-1036011_43913?w=wall-1036011_43913

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перспективные разработки, транспорт, ЛиАЗ
  • Clausson Clausson
    02.02.2518:54:41

    Источник ВК, а видео с ютюба… Не хорошо как-то.

    #1296364
    • Нет аватара termometrix
      02.02.2521:37:52

      Источник ВК

      Согласен,но ролик из ВК не загружается на главной странице. «Алгоритм не допускает прямую ссылку или встраивание кода, так как содержание предназначено для взрослых». Политика этого канала в Вконтакте,что ли?!    

      Отредактировано: termometrix~08:40 03.02.25
      #1296371
    • Комментарий удален
  • Krutenn Krutenn
    04.02.2508:29:14

    Посмотрел фотки, забив в поисковике — очень симпатичная и стильная модель. И внешне и внутри.

    Внутри так вообще классно получилось:

    1. Под сиденьями в проходе нет стоек — они к потолку закреплены (РЕСПЕКТ)

    2. Размеры и вид сидений порадовали (не китайские, скукожившись сидеть не надо)

    Всё перечисленное оставляет стойкое ощущение позитива…

    #1296443
  • Нет аватара stefevox
    04.02.2518:07:18

    Вот это я понимаю автобус! Вот бы скорее к нам такие закупили.

    #1296476
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