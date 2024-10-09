«Северсталь» на заводе в Петербурге установила новый пресс

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Установка пресса полностью снимет ограничения по приёму заказов от клиентов машиностроительной отрасли на производство листов толщиной свыше 100 мм и позволит увеличить выпуск таких заказов на 2 тыс. тонн в месяц, рассказал начальник производства трубного проката компании «Северсталь» Роман Миронов.

«Раньше технологическая возможность производства такого сортамента ограничивалась в 6 тыс. тонн в месяц».

Ранее на площадке производства трубного проката «Северстали», расположенного в Колпинском районе Санкт-Петербурга, наблюдался дефицит мощностей для обработки металлопроката толщиной свыше 100 мм, что приводило к ограничению приёма таких заказов от клиентов из машиностроительной отрасли. В результате, компания была вынуждена обращаться в сторонние организации для правки листов, что сопровождалось финансовыми потерями и временными затратами.

Реализация проекта началась ещё в 2022 году и включала в себя этапы разработки детального инжиниринга, изготовления оборудования и, соответственно, установки самого правильного пресса.

В проекте принимали активное участие специалисты цеха отделки и отгрузки металла, сотрудники управления по реконструкции и дирекции по инвестициям «Северстали», а также подрядные организации «ВММ1», «ДСТ-сервис», «Электростандарт», которые выполняли строительно-монтажные работы.

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