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«Северсталь» на заводе в Петербурге установила новый пресс

 © mashnews.ru

Установка пресса полностью снимет ограничения по приёму заказов от клиентов машиностроительной отрасли на производство листов толщиной свыше 100 мм и позволит увеличить выпуск таких заказов на 2 тыс. тонн в месяц, рассказал начальник производства трубного проката компании «Северсталь» Роман Миронов.

«Раньше технологическая возможность производства такого сортамента ограничивалась в 6 тыс. тонн в месяц».

Ранее на площадке производства трубного проката «Северстали», расположенного в Колпинском районе Санкт-Петербурга, наблюдался дефицит мощностей для обработки металлопроката толщиной свыше 100 мм, что приводило к ограничению приёма таких заказов от клиентов из машиностроительной отрасли. В результате, компания была вынуждена обращаться в сторонние организации для правки листов, что сопровождалось финансовыми потерями и временными затратами.

Реализация проекта началась ещё в 2022 году и включала в себя этапы разработки детального инжиниринга, изготовления оборудования и, соответственно, установки самого правильного пресса.

В проекте принимали активное участие специалисты цеха отделки и отгрузки металла, сотрудники управления по реконструкции и дирекции по инвестициям «Северстали», а также подрядные организации «ВММ1», «ДСТ-сервис», «Электростандарт», которые выполняли строительно-монтажные работы.

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Источник: https://mashnews.ru/severstal-na-za...press-bolee-chem-1-mlrd-rublej.html

Северсталь
  • Нет аватара termometrix
    09.10.2415:54:06

    На гидравлическом прессе, изготовленном на Новокраматорском машиностроительном заводе (Находится в ДНР. Временно под оккупацией киевского режима), еще в 1960-х годах ковали крылья самолета «Конкорд». Спецзаказ для авиазавода во Франции.

    Гидравлический пресс с самым большим на тот момент усилием в мире, если не ошибаюсь, более 75 тыс. тонно-сил.

    В СССР иногда создавались уникальные машины, не имеющие мирового аналога.

    Отредактировано: termometrix~16:22 09.10.24
    #1290172
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