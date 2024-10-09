Катер «Афалина» с водометами российского производства испытали в Финском заливе

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Ходовые испытания скоростного катера «Афалина» с двумя водометами, произведенными Кингисеппским машиностроительным заводом (КМЗ), прошли 8 октября 2024 года в Финском заливе. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.

«Ранее на катера „Афалина“ устанавливали двигатели финского производства, но из-за санкций они стали недоступны. Сейчас на этом катере установлены водометы средней серии отечественного производства для дизельных двигателей», — сказано в сообщении.

Ходовые испытания проводились, чтобы проверить, как водометные движители работают в связке судна и водомета. Во время испытаний специалисты проверили ускорение и грузоподъемность, замерили скорость на максимальных оборотах, обороты двигателя и радиус разворота.

«Большой плюс этих водометов в том, что проблем с запчастями и обслуживанием точно не будет. Этот водомет крепче зарубежных аналогов, то есть он меньше подвержен износу и разрушению», — прокомментировал разработчик водометов Артем Куликов.

Патрульный катер «Афалина» проект 11830 используется силовыми структурами, МЧС, Росгвардией. Суда поставляются для Росатома, Газпрома, применяются для водолазных работ, охраны Крымского моста, Ленинградской АЭС и других атомных объектов. Район плавания катера соответствует категории сложности KCIVPI согласно требованиям технического регламента Таможенного союза TP TC 026/2012 «О безопасности маломерных судов». Длина судна составляет 11,8 м; ширина — 3,48 м; осадка — 0,6 м.

«Афалина» предназначена для патрулирования и выполнения поисково-спасательных работ на внутренних водных путях (реках, озерах и водохранилищах) и прибрежных морских районах с удалением от берега до 20 морских миль.

ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) — завод-изготовитель дизельного, теплообменного и палубного оборудования, компрессоров высокого давления, осуществляющий все виды ремонта и обслуживания дизельных и газотурбинных двигателей, генераторов и редукторов. Предприятие основано в 2013 году. В соответствии с распоряжением правительства России КМЗ внесен в перечень стратегических предприятий.

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