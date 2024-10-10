КМЗ: испытания морского дрона на базе катера «Визир» завершены успешно

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Испытания морского дрона на базе катера «Визир» завершены успешно. Сейчас готовятся мощности для его серийного производства, сообщил управляющий директор военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) Михаил Даниленко.

«Это будет дрон многоразового использования. Такая задача поставлена перед холдингом заказчиком для доставки груза в нужный район, для разведки, проведения дежурства», — сказал Даниленко.

Для этого, по его словам, на катерах можно установить либо видеокамеры, либо разместить груз, либо поставить вооружение вместе с гиростабилизирующей площадкой, пишут РИА Новости.

Управляющий директор также сообщил, что сейчас готовятся мощности для серийного производства дронов данного типа.

«Промышленные площади для этого есть, необходима только установка дополнительного оборудования и набор персонала», — сказал Даниленко.

Холдинг КМЗ специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов.

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