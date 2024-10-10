Новый мусоровоз на шасси «Валдай 12» представил «Завод КДМ»

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Новый смоленский мусоровоз СМ10-02 был представлен участникам второй технологической бизнес-конференции KDM Day

Грузоподъёмность машины составляет 4 тонны, габариты — 7500×2460×3250 мм. Благодаря системе уплотнения мусора с коэффициентом прессования 7, в бункер мусоровоза объёмом 10 куб. м можно утрамбовать содержимое 70 типовых контейнеров по 1 куб. м. СМ10-02 адаптирован для работы с контейнерами ёмкостью от 60 до 1 100 литров.

«Валдай 12» приводит в движение 169-сильный дизельный мотор ЯМЗ-534, силовая линия дополнена 6-ступенчатой коробкой передач. Задняя ось снабжена пневматической подвеской.

Комфортабельная кабина оператора оборудована мультимедийной установкой с 9-дюймовым экраном и спальным местом. Подрессоренное сиденье имеет ряд регулировок и поясничную поддержку.

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