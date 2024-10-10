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Детские сады и школы

В Тюмени состоялось торжественное открытие нового корпуса детской школы искусств «Гармония»

 © dshi-garmoniya72.ru

Все аудитории оснащены современным мультимедийным оборудованием, музыкальными инструментами, компьютерной техникой и удобной учебной мебелью.

В нем будут заниматься почти 400 юных тюменцев в возрасте от трех до 11 лет.

 © dshi-garmoniya72.ru

 © dshi-garmoniya72.ru

 © dshi-garmoniya72.ru

 © dshi-garmoniya72.ru

 © dshi-garmoniya72.ru

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Источник: https://dshi-garmoniya72.ru/index.p...oniya-v-mikrorajone-novo-patrushevo

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