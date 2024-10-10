В Тюмени состоялось торжественное открытие нового корпуса детской школы искусств «Гармония»
Все аудитории оснащены современным мультимедийным оборудованием, музыкальными инструментами, компьютерной техникой и удобной учебной мебелью.
В нем будут заниматься почти 400 юных тюменцев в возрасте от трех до 11 лет.
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