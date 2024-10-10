Запустили новые объекты газоснабжения и газификации потребителей в 25 регионах России

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Сегодня в рамках Петербургского международного газового форума — 2024 в режиме телемоста состоялась торжественная церемония запуска новых объектов газоснабжения и газификации потребителей в 25 регионах во всех федеральных округах Российской Федерации.

В 12 субъектах РФ построены новые газопроводы-отводы с газораспределительными станциями, межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы. Благодаря этой инфраструктуре возможность подключиться к сетевому газу получат 1,9 тыс. домовладений и 14 котельных в 19 населенных пунктах.

В том числе в трех регионах — Республике Адыгея, Волгоградской и Вологодской областях — газифицированы первые потребители в с. Липин Бор (Вологодская область), х. Чабанов (Республика Адыгея), х. Ильменский-1 (Волгоградская область).

В пяти регионах — Краснодарском, Приморском и Пермском краях, Ленинградской и Сахалинской областях — газифицированы объекты теплоснабжения социальных объектов и многоквартирных жилых домов. Так, к газу подключены котельные санатория «Красный Яр» (Пермский край) и детского сада в п. Кочетинском (Краснодарский край), муниципальные котельные в с. Михайловка (Приморский край) и п. Высокоключевом (Ленинградская область). Автоматизированная котельная в г. Долинске (Сахалинская область) первой в городе переведена на газ.

В трех регионах — Республике Карелия, Кировской и Челябинской областях — на сетевой газ переведены промышленные предприятия: котельная и оборудование целлюлозного завода «Питкяранта» (Республика Карелия), зерносушильный комплекс в п. Ленинская Искра (Кировская область) и котельная ООО «АЛСО» в г. Челябинске (Челябинская область).

В Республике Алтай построены газовые сети для газификации микрорайона № 14 в г. Горно-Алтайске.

В Амурской области к сетям газоснабжения котельной в микрорайоне «Амурсельмаш» г. Белогорска подключена инфраструктура автономной газификации — системы приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа.

В 12 регионах реализованы проекты по догазификации — бесплатному для потребителей подведению газовых сетей к границам участков домовладений и котельных.

В том числе, на сетевой газ перешли российские семьи в п. Приволжском (Саратовская область), с. Началово (Астраханская область), д. Кузнечихе (Ярославская область), с. Харбала-1 (Республика Саха (Якутия), с. Высокая Гора (Республика Татарстан) и с. Вознесенка (Оренбургская область).

Природный газ востребован среди медицинских и образовательных учреждений. В ходе мероприятия к сетевому газу подключились объекты теплоснабжения детского сада, школы и фельдшерско-акушерского пункта в с. Алексеевка (Омская область), детского сада и школы д. Семеновки (Владимирская область), школы г. Шахты (Ростовская область) и фельдшерско-акушерского пункта с. Панское (Тамбовская область).

Проекты по догазификации домовладений в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) реализованы в д. Старое Басово (Тульская область) и в районе Кривая Балка г. Махачкалы (Республика Дагестан).

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