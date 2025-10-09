Более четырех тысяч российских семей сегодня получили доступ к газу. В Республике Адыгея сетевой газ впервые подведен к п. Мичурина и п. Садовому; в Удмуртской республике — к д. Сюромошур и д. Аяшур; в Краснодарском крае — к ст. Кубанская и Тверская, п. Ерик, х. Калинина, с. Вперед; в Волгоградской области — к х. Лозному; в Вологодской области — к п. Кузино, д. Бахарево, д. Аристово; в Саратовской области — к д. Шевыревка. Первым потребителям х. Лозного и п. Мичурина газ подан в ходе мероприятия.

Завершено создание мощностей для газификации г. Горно-Алтайска Республики Алтай. Введен в эксплуатацию газопровод к последнему негазифицированному жилому микрорайону города — № 35.

В рамках догазификации подключены к газу первые домовладения в г. Свободном Амурской области, в д. Победа Калужской области, д. Речка и д. Бабаново Ленинградской области, в новом микрорайоне с. Альдермыш Республики Татарстан, с. Ломтука Республики Саха (Якутия), а также дома семей ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции в с. Зибирхали Республики Дагестан и д. Кузнечиха Ярославской области. Всего в этих населенных пунктах будет газифицировано 1,24 тыс. домовладений.

Газовые котельные будут надежно обеспечивать теплом потребителей. Так, подключена к газовым сетям новая автоматизированная котельная в с. Александровском Омской области, которая заменит единственную в селе угольную котельную. Новая автоматизированная котельная «Уральская» в г. Оренбурге позволит вывести из эксплуатации сразу шесть устаревших котельных в центральной и восточной частях города, в том числе в зоне перспективной застройки.

Подан газ на котельные, которые снабжают теплом детский сад «Казачок» ст. Владимирская Ростовской области, школу и дом культуры с. Большие Поселки Ульяновской области, оздоровительный центр с. Родники Пермского края.

Первым газифицированным объектом в г. Поронайске Сахалинской области стала котельная № 4. Она отвечает за снабжение теплом 25 многоквартирных и около 20 частных домов, а также социальных объектов. На очереди — газификация центральной городской котельной.

В Вологодской области газифицирована котельная в п. Кузино, созданы условия для подачи дополнительных объемов газа на котельную «Южная» в г. Череповце. «Южная» снабжает теплом весь Зашекснинский район города — свыше 350 домов, включая многоквартирные, более 100 предприятий и 30 бюджетных учреждений. Надежный источник энергии также получили котельная завода по производству строительных материалов в г. Карабулак Республики Ингушетия и котельная молочной фермы в с. Ильинское Кировской области.

Возможностями программы догазификации воспользовались учреждения образования и медицины. Бесплатно проложены сети и подан газ на котельные, которые снабжают теплом школу с. Апухтино Тульской области, фельдшерско-акушерский пункт с. Козьмодемьяновка Тамбовской области и офис врача общей практики д. Казанцево Челябинской области.