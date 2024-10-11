Спрос на газовые трубы Группы ПОЛИПЛАСТИК с токопоисковой функцией растет

С момента запуска Группой ПОЛИПЛАСТИК производства труб марки ПРОТЕКТ ГазДетект объем их реализации превысил 300 километров. В 2023 году токопроводящий элемент, который ранее закупался за рубежом, был заменен на отечественный. В новой конструкции реализовано уже более 45 километров труб, в том числе на строительстве межпоселковых газопроводов в Курганской и Оренбургской областях, котельной в Краснодарском крае.

ПРОТЕКТ ГазДетект © www.polyplastic.ru

9 октября на стенде «Ассоциации производителей газового оборудования» (АПГО) на площадке «Петербургского международного газового форума» и выставки «РОС-ГАЗ-ЭКСПО-2024» Группа ПОЛИПЛАСТИК представила свои технические решения для сферы газораспределения и нефтедобычи. В рамках заседания рабочей группы «Полиэтиленовые трубы и фитинги» отраслевому сообществу был продемонстрирован принцип работы токопоисковой функции труб ПРОТЕКТ ГазДетект для строительства газораспределительных сетей.

В мероприятии приняло участие более 60 специалистов холдинга «Газпром межрегионгаз», производителей сырья и оборудования, материалов и программного обеспечения для газовой отрасли.

Презентация труб ПРОТЕКТ ГазДетект © www.polyplastic.ru

Представители Группы ПОЛИПЛАСТИК рассказали о конструкционных особенностях и технических характеристиках труб ПРОТЕКТ ГазДетект, после чего продемонстрировали, как работает токопоисковая функция. Участники заседания смогли наблюдать процесс соединения токопроводящих элементов с последующей проверкой целостности соединения мультиметром. Далее с применением специализированного оборудования была проведена процедура поиска трубопровода. Как пояснили специалисты ПОЛИПЛАСТИКа, принцип поиска состоит в следующем: с помощью специального генератора на токопроводящий элемент подается сигнал определенной частоты, далее с помощью локатора (трассоискателя) определяется планово-высотное местоположение трубопровода в том числе на большой глубине и в местах с большим количеством коммуникаций.

Испытания ПРОТЕКТ ГазДетект © www.polyplastic.ru

На сегодняшний день наибольшее количество проектов с применением труб ПРОТЕКТ ГазДетект Группы ПОЛИПЛАСТИК реализовано в Калининградской, Московской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Свердловской областях.

Испытания ПРОТЕКТ ГазДетект © www.polyplastic.ru

Специалисты газовой отрасли подтверждают, что спрос на трубы будет расти. Точное определение местоположения газопровода позволяет значительно сократить объем земляных работ, а также минимизировать риск повреждения трубы в процессе технологического присоединения или при работе сторонних организаций в непосредственной близости от трубопровода, что может произойти в условиях плотной городской застройки.

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