ГТЛК поставила свыше 70 автобусов за неделю по ФНБ-проекту

© t.me

На этой неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков городской пассажирский транспорт в рамках инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

За 5 дней ГТЛК поставила:

✔️30 автобусов ЛиАЗ-529267 и 3 ПАЗ 320436-04 для Тюменской области

✔️15 автобусов НЕФАЗ 5299-0000040-57 для Республики Татарстан

✔️10 автобусов ЛиАЗ-529265 для Калужской области

✔️7 автобусов СИМАЗ 2258-0000010-538 для Республики Калмыкия

✔️7 автобусов VOLGABUS 627102 для Санкт-Петербурга

✔️1 автобус ГАЗ А65R52 для Курской области

Поставки на условиях льготного лизинга осуществляются благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.