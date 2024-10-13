В Курганской области введены в эксплуатацию новые цеха по сборке ракет

В Курганской области введены в эксплуатацию новые цеха по сборке ракетСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
11 октября на курганском оборонном предприятии НПО «Курганприбор» открыт новый производственный цех по сборке ракет.
Всего на «Курганприборе» за год построили 3 новых корпуса, это 4,5 тысячи квадратных метров производственных площадей.
В первом цехе производство запущено в прошлом году.
В конце июля этого года введён в эксплуатацию цех № 2, введены в эксплуатацию 55 станков.
11 октября официально запущена третья очередь.
В новых цехах производятся детали для изделий оборонно-промышленного комплекса.
Сейчас на «Курганприборе» работает 7,6 тыс. человек. Предприятие почти достигло максимального уровня 1986 года, когда здесь работало 8 тыс. человек.
«Курганприбор» является предприятием ОПК широкого профиля. Среди выпускаемой продукции важное значение имеют различные составные части ракетных систем залпового огня.
https://vk.com/...times;600231160
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