В Курганской области введены в эксплуатацию новые цеха по сборке ракет

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11 октября на курганском оборонном предприятии НПО «Курганприбор» открыт новый производственный цех по сборке ракет.

Всего на «Курганприборе» за год построили 3 новых корпуса, это 4,5 тысячи квадратных метров производственных площадей.

В первом цехе производство запущено в прошлом году.

В конце июля этого года введён в эксплуатацию цех № 2, введены в эксплуатацию 55 станков.

11 октября официально запущена третья очередь.

В новых цехах производятся детали для изделий оборонно-промышленного комплекса.

Сейчас на «Курганприборе» работает 7,6 тыс. человек. Предприятие почти достигло максимального уровня 1986 года, когда здесь работало 8 тыс. человек.

«Курганприбор» является предприятием ОПК широкого профиля. Среди выпускаемой продукции важное значение имеют различные составные части ракетных систем залпового огня.

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