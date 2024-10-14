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Специалисты Воронежского акционерного самолётостроительного общества (ВАСО) изготовили опытный, полностью композитный воздухозаборник авиационного двигателя ПД-14. Работа выполнялась по заказу пермского предприятия «ОДК-Авиадвигатель» в рамках создания научно-технического задела для двигателя большой мощности ПД-35. Об этом сообщили в пресс-службе Объединённой двигателестроительной корпорации.

«Подготовка производства и изготовление воздухозаборника мотогондолы двигателя ПД-14 с естественным ламинарным обтеканием были выполнены по заказу наших пермских партнёров для создания научно-технического задела по ПД-35. Традиционно в конструкции воздухозаборника мотогондол предусмотрен алюминиевый обогреваемый носок, но на его стыке воздушный поток срывается и создает аэродинамическое сопротивление, что увеличивает расход топлива. Новая разработка призвана кардинально снизить этот эффект за счёт изменения конструктивно-технологической схемы», — рассказал руководитель программы ПД-14 и ПД-8 ВАСО Дмитрий Митин.

Течение жидкости или газа, при котором траектории частиц среды практически параллельны направлению основного потока, называют ламинарным. Максимально гладкая поверхность агрегатов планера самолёта обеспечивает создание ламинарного потока, который не даёт воздуху срываться в завихрения и увеличивать аэродинамическое сопротивление. По мнению специалистов «ОДК-Авиадвигатель» и ЦАГИ, ламинарное обтекание поверхности композитной конструкции обтекателя позволит снизить потери эффективной тяги двигателя в составе самолёта до одного процента.

Реализация конструктивного решения потребовала от специалистов ВАСО предложить разработчикам обтекателя мотогондолы внести в рабочие чертежи оригинальные изменения. Была изготовлена сложная оснастка, продуман способ, чтобы добиться равномерного прогрева в автоклаве крупногабаритного агрегата, выложенного на оснастке из препрегов. Всего за один месяц технологи и производственники ВАСО реализовали множество других идей и доработок.

Двигатель ПД-14 с опытным воздухозаборником будет установлен на летающей лаборатории Ил-76 для проведения цикла испытаний и измерений. По их результатам можно будет оценить реальный эффект естественного ламинарного обтекания.

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