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sergey k 14 октября 2024, 12:48 Авиация

Полностью композитный воздухозаборник авиадвигателя впервые изготовили на «Ил» — ВАСО

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 © aviation21.ru

Специалисты Воронежского акционерного самолётостроительного общества (ВАСО) изготовили опытный, полностью композитный воздухозаборник авиационного двигателя ПД-14. Работа выполнялась по заказу пермского предприятия «ОДК-Авиадвигатель» в рамках создания научно-технического задела для двигателя большой мощности ПД-35. Об этом сообщили в пресс-службе Объединённой двигателестроительной корпорации.

«Подготовка производства и изготовление воздухозаборника мотогондолы двигателя ПД-14 с естественным ламинарным обтеканием были выполнены по заказу наших пермских партнёров для создания научно-технического задела по ПД-35. Традиционно в конструкции воздухозаборника мотогондол предусмотрен алюминиевый обогреваемый носок, но на его стыке воздушный поток срывается и создает аэродинамическое сопротивление, что увеличивает расход топлива. Новая разработка призвана кардинально снизить этот эффект за счёт изменения конструктивно-технологической схемы», — рассказал руководитель программы ПД-14 и ПД-8 ВАСО Дмитрий Митин.

Течение жидкости или газа, при котором траектории частиц среды практически параллельны направлению основного потока, называют ламинарным. Максимально гладкая поверхность агрегатов планера самолёта обеспечивает создание ламинарного потока, который не даёт воздуху срываться в завихрения и увеличивать аэродинамическое сопротивление. По мнению специалистов «ОДК-Авиадвигатель» и ЦАГИ, ламинарное обтекание поверхности композитной конструкции обтекателя позволит снизить потери эффективной тяги двигателя в составе самолёта до одного процента.

Реализация конструктивного решения потребовала от специалистов ВАСО предложить разработчикам обтекателя мотогондолы внести в рабочие чертежи оригинальные изменения. Была изготовлена сложная оснастка, продуман способ, чтобы добиться равномерного прогрева в автоклаве крупногабаритного агрегата, выложенного на оснастке из препрегов. Всего за один месяц технологи и производственники ВАСО реализовали множество других идей и доработок.

Двигатель ПД-14 с опытным воздухозаборником будет установлен на летающей лаборатории Ил-76 для проведения цикла испытаний и измерений. По их результатам можно будет оценить реальный эффект естественного ламинарного обтекания.

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Источник: https://aviation21.ru/kompozitnyj-v...rojdyot-ispytaniya-v-sostave-pd-14/

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ВАСО, ПД-14
  • Нет аватара mikr
    14.10.2419:02:45

    Двигатель ПД-14 с опытным воздухозаборником будет установлен на летающей лаборатории Ил-76 для проведения цикла испытаний и измерений.

    Как подсказывает горький опыт российского авиастроения, подобные испытания вместе с сертификацией и прочими заморочками длятся не один месяц. К тому же обтекатель это — наверняка не самая крайняя деталь, из-за отсутствия которой МС-21 все никак не может отправится в регулярные рейсы. Таким образом можно сделать вывод о том, что до начала коммерческой эксплуатации МС-21 еще далеко.

    -

    В это же время американцы успешно продвигаются к созданию сверхтяжелых многоразовых ракет выводящих на орбиту очень тяжелых спутники. Через несколько лет эти спутники заполнят околоземное пространство. Можно не сомневаться, что это будут военные спутники, позволяющие брать под полный силовой контроль абсолютно всю наземную инфраструктуру любого государства. А когда это случится, американцы наверняка тормознут российское авиастроение (и не только) примерно так же, как они тормознули Северные Потоки.

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    Возникает естественный вопрос. Для чего же тогда нужны эти обтекатели?

    #1290452
    • Kolyda Kolyda
      14.10.2420:33:14

      … это будут военные спутники, позволяющие брать под полный силовой контроль абсолютно всю наземную инфраструктуру любого государства.

      Силовое воздействие зависит от вложенной в эту силу мощности. Полагаю, что мощности наземного оборудования борьбы со спутниками могут оказаться намного более высоким чем смогут обеспечить даже сотни спутников.

      Отредактировано: Kolyda~20:34 14.10.24
      #1290458
      • Нет аватара mikr
        14.10.2421:16:50

        Полагаю, что нейтрализовать американскую спутниковую группировку гораздо сложнее, чем создать ламинарный воздухозаборник для ПД-14. Хотя, даже вопрос с воздухозаборником пока еще не решен.

        #1290462
        • Е.Юрий Е.Юрий
          15.10.2401:53:10

          Полагаю, что нейтрализовать американскую спутниковую группировку гораздо сложнее, чем создать ламинарный воздухозаборник для ПД-14.

          Ошибаетесь — нейтрализовать спутники текущими средствами довольно просто, собственно, что и было продемонстрировано нашими военными с нашим старым спутником. Плюс Пересвет, выжигающий матрицы и электронику спутников. А вот обтекатель качественный, легкий, недорогой очень нужен для всех авиапроектов.

          Отредактировано: Е.Юрий~01:53 15.10.24
          #1290476
    • Meel Light Meel Light
      15.10.2402:36:18

      рейтинг -2371

      Хорошо отрабатываешь ботик, а причем здесь американкие спутники. Если речь идёт о наших авиатехнологиях. Совсем юродивый, или подогретый деньгами)

      #1290477
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