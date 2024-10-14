ССК передала заказчику земснаряд «Александр Логачев» проекта 4395

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Государственная комиссия приняла несамоходный землесос проекта 4395 «Александр Логачёв», строящийся по заказу Речводпути для Канала имени Москвы. Об этом сообщает Росморречфлот.

Напомним, «Судоремонтно-судостроительная корпорация» спустила судно на воду в июне 2024 года.

Строительство велось в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Судно названо именем Александра Владимировича Логачева (20.10.1940 — 12.05.2021), который занимал должность заместителя руководителя Речводпути с 2002 по 2019 г.

Землесос будет использоваться для разработки шаландно-рефулерным способом песчаных, илистых и песчано-гравийных грунтов, дноуглубления на акваториях и судоходных путях, намыва дамб, с возможностью выдачи грунта в шаланды, а также по плавучему пульпопроводу длиной до 500 м и береговому пульпопроводу длиной до 100 м.

Генеральный подрядчик — ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация». Проект выполнен «РЦПКБ «Стапель».

Ранее по заказу Речводпути эксплуатирующим организациям переданы пять судов проекта: «Аркадий Кардаков» — для Администрации «Камводпуть»; «Донской-701» — для Администрации «Волго-Дон»; «Северо-Двинский-701» — для Администрации «Севводпуть», «Евгений Плескевич» и «Тобол» — для Администрации Обь-Иртышского бассейна.

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