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Александр Петров 14 октября 2024, 17:09 Авиация

«Туполев» открыл Инновационный центр, который займется модернизацией самолётов Ту-214.

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Первая встреча участников Инновационного конструкторского центра прошла на московской площадке АО «Туполев». В проекте участвуют талантливые специалисты, готовые предложить новые идеи в авиастроении. Уже поступило более 300 резюме, включая командные заявки, и прием продолжается. Отобраны первые шесть человек, с которыми провел собеседования управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

 © mashnews.ru

Тимофеев отметил потенциал Ту-214, выделив его хорошие крылья, сертифицированные двигатели и качественный фюзеляж. По его словам, самолет почти идеален, но модернизация продолжится, особенно в части снижения веса без изменения размеров и пассажировместимости.

Существующая программа модернизации включает проекты по оцифровке документации, снижению веса планера, применению композитных материалов, а также обновлению систем и интерьера. Участники ИКЦ объединятся в команды, каждая из которых будет состоять из двух конструкторов, технолога и экономиста. На данный момент сформированы четыре команды: «Планер», «Системы», «Послепродажное обслуживание» и «Силовая установка», с возможностью расширения при необходимости.

У каждой команды будет куратор, который поможет координировать работу на всех этапах, включая постановку задачи, ее решение, защиту проекта и внедрение в производство.

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Источник: https://mashnews.ru/tupolev-zapusti...czentr-po-modernizaczii-tu-214.html

Ту-214, Модернизация, «Туполев», Инновационный центр,
  • Нет аватара liman
    15.10.2403:51:57

    ТУ-204СМ вот что нужно было… ведь это и есть модернизированный уже самолёт

    Отредактировано: liman~03:52 15.10.24
    #1290479
    • Нет аватара vlTepes
      15.10.2411:40:55

      ТУ-204СМ вот что нужно было… ведь это и есть модернизированный уже самолёт

      СМ — это импортозамещение наоборот — это взяли посконный Ту-204 и заменили отечественную авионику и отечественные ПС90А на импортные (да, ПС90А2 по мнению экспортной комиссии США именно что американский, ибо разработан при участии американской компании PW)

      Ценного в СМ только двухчленная кабина — но в ней пришлось бы менять все — по аналогии с МС-21.

      Двигатель пришлось бы заменить на ПС90А3.

      И в любом случае это время и на разработку, и на сертификационные испытания.

      А вот то, что обещанный к поставке в 2023 году Ту-214 только на прошлой неделе начали собирать (новость про заложенный в стапель лонжерон крыла - ) — вот это хоть и радует, но должно было случиться еще 2 года назад как минимум.

      Шапкозакидательство и бравые рапорты при фактическом срыве всех планов, причем на ровном месте и без объективных причин для этого.

      Отредактировано: vlTepes~15:58 15.10.24
      #1290496
      • Kolyda Kolyda
        15.10.2411:48:27

        … бравые рапорты при фактическом срыве всех планов причем на ровном месте и без объективных причин для этого.

        Можно предположить, что кто-то заинтересован в таком положении дел и ровняет это «ровное место» путем финансовых вливаний.

        #1290497
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