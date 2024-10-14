«Туполев» открыл Инновационный центр, который займется модернизацией самолётов Ту-214.

Первая встреча участников Инновационного конструкторского центра прошла на московской площадке АО «Туполев». В проекте участвуют талантливые специалисты, готовые предложить новые идеи в авиастроении. Уже поступило более 300 резюме, включая командные заявки, и прием продолжается. Отобраны первые шесть человек, с которыми провел собеседования управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

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Тимофеев отметил потенциал Ту-214, выделив его хорошие крылья, сертифицированные двигатели и качественный фюзеляж. По его словам, самолет почти идеален, но модернизация продолжится, особенно в части снижения веса без изменения размеров и пассажировместимости.

Существующая программа модернизации включает проекты по оцифровке документации, снижению веса планера, применению композитных материалов, а также обновлению систем и интерьера. Участники ИКЦ объединятся в команды, каждая из которых будет состоять из двух конструкторов, технолога и экономиста. На данный момент сформированы четыре команды: «Планер», «Системы», «Послепродажное обслуживание» и «Силовая установка», с возможностью расширения при необходимости.

У каждой команды будет куратор, который поможет координировать работу на всех этапах, включая постановку задачи, ее решение, защиту проекта и внедрение в производство.

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