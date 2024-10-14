В Алтайском крае открыли два крупных дорожных объекта

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В Рубцовске и в Третьяковском районе открыли дорожные объекты. Оба с колоссальной нагрузкой: ежедневно там проезжают тысячи машин, в том числе грузовых

Объект стратегически важный: подъезд к пограничному переходу между Россией и Казахстаном в Третьяковском районе. Это первый в Алтайском крае проект по приведению в нормативное состояние приграничных зон.

Пока движение рабочее, но до 30 октября оно будет открыто полностью. На объект было выделено больше 140 млн рублей. Важно, что теперь дорога будет не только безопасной, но и удобной: на участке появились освещение, туалеты и парковки.

«Была обычная двухполосная дорога, и водители, ожидая очереди на досмотр, стояли просто на обочине, тем самым создавая риски аварийных ситуаций. На сегодняшний момент данные риски исключены», — поделился начальник строительного отдела «Алтайавтодора» Сергей Рубаненко.

Ещё один крупный дорожный объект накануне сдали в Рубцовске. Участок длиной почти в полтора километра, который идёт от ж/д переезда по улице Сельмашской до выезда из города. Теперь здесь не только новая дорога: появились пешеходные дорожки, оригинальные остановочные павильоны. Также установили видеокамеры, которые позволят отслеживать погодные условия на дороге.

Данный участок обошёлся в 115 млн рублей. И все работы стали возможными только после того, как местную дорогу передали на баланс края по поручению губернатора Виктора Томенко.

В следующем году ремонт этой дороги продолжится. А также в Алтайском крае отремонтируют ещё два международных автомобильных пункта пропуска — в районе Горняка и Славгорода.

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