Ремонт первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» завершили досрочно.

На первом энергоблоке отремонтировали турбину, на втором провели ее виброналадку и нанесли защитный слой на лопатки ротора.

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На плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» была проведена замена внутренних устройств парогенератора, что является одной из ключевых операций. Специалисты завершили работы на 15 дней раньше запланированного срока.

Плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов» (ПЭБ «Академик Ломоносов») является пилотным проектом мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для работы в составе ПАТЭС и представляет собой новый тип энергоисточника, основанный на российских технологиях атомного судостроения.

«Академик Ломоносов» оснащен двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые в номинальном режиме могут выдавать в сеть 70 МВт электроэнергии и до 50 Гкал/ч тепла для отопления. Без использования тепловой энергии электростанция выдает около 76 МВт, а при максимальной тепловой нагрузке — до 146 Гкал/ч тепла и порядка 44 МВт электроэнергии. Этот энергоблок способен обеспечить электричеством населенный пункт с численностью до 100 000 человек.

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Строительство ПЭБ «Академик Ломоносов» началось в 2006 году на «Севмаше» в Северодвинске по заказу АО «Концерн Росэнергоатом». В 2009 году работы были перенесены на «Балтийский завод» в Санкт-Петербурге.

30 июня 2010 года плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» был спущен на воду.

В конце 2019 года ПАТЭС начала поставлять первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа. В мае 2020 года станция была введена в эксплуатацию, а 30 июня 2020 года подала первое тепло в город Певек.

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