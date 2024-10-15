В Барнауле начали делать топливные системы для «КамАЗов» взамен немецких Bosch

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В РФ смогли создать аналог немецких и китайских топливных систем для моторов, которые устанавливали на российские тяжелые грузовики и спецтехнику. Об этом пишут «Известия».

Согласно публикации, в Барнауле начали производить топливную аппаратуру Common Rail взамен Bosch для дизельных силовых агрегатов. Об этом свидетельствуют материалы Фонда развития промышленности, который инвестировал в выпуск топливной аппаратуры 1,2 млрд руб. из потраченных на проект 1,5 млрд руб.

Уточняется, что речь идет о производстве топливного насоса высокого давления, аккумуляторов, соединительные трубопроводов, электроуправляемых инжекторов, электронного блока управления, датчиков, а также коммутационных жгутов. Такая аппаратура нужна для новых и модернизированных двигателей, которые устанавливаются в том числе на грузовики «КамАЗ» К5, «Урал», МАЗ и тепловозы «Синары».

В госкорпорации «Ростех» сравнили отечественный двигатель с аналогами Mercedes и Volvo, однако, по мнению автоэксперта по грузовой технике Максима Чернявского, импортозамещенная система — «крепкий середнячок, способный принять на себя основную тяжесть», но передовой ее назвать сложно.

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