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Innokentij90 15 октября 2024, 11:56 Производство

В Барнауле начали делать топливные системы для «КамАЗов» взамен немецких Bosch

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 © img.gazeta.ru

В РФ смогли создать аналог немецких и китайских топливных систем для моторов, которые устанавливали на российские тяжелые грузовики и спецтехнику. Об этом пишут «Известия».

Согласно публикации, в Барнауле начали производить топливную аппаратуру Common Rail взамен Bosch для дизельных силовых агрегатов. Об этом свидетельствуют материалы Фонда развития промышленности, который инвестировал в выпуск топливной аппаратуры 1,2 млрд руб. из потраченных на проект 1,5 млрд руб.

Уточняется, что речь идет о производстве топливного насоса высокого давления, аккумуляторов, соединительные трубопроводов, электроуправляемых инжекторов, электронного блока управления, датчиков, а также коммутационных жгутов. Такая аппаратура нужна для новых и модернизированных двигателей, которые устанавливаются в том числе на грузовики «КамАЗ» К5, «Урал», МАЗ и тепловозы «Синары».

В госкорпорации «Ростех» сравнили отечественный двигатель с аналогами Mercedes и Volvo, однако, по мнению автоэксперта по грузовой технике Максима Чернявского, импортозамещенная система — «крепкий середнячок, способный принять на себя основную тяжесть», но передовой ее назвать сложно.

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Источник: https://www.gazeta.ru/auto/news/2024/10/14/24143341.shtml

импортозамещение, топливные системы, Барнаул, Алтай, КамАЗ, Урал, МАЗ, Синара
  • Badassgoliath Badassgoliath
    15.10.2412:38:16

    В госкорпорации «Ростех» сравнили отечественный двигатель с аналогами Mercedes и Volvo, однако, по мнению автоэксперта по грузовой технике Максима Чернявского, импортозамещенная система — «крепкий середнячок, способный принять на себя основную тяжесть», но передовой ее назвать сложно.

    Одни говорят про двигатель, другие про топливную систему — что за белиберда? Это не одно и то же.

    Интересно, что же автоэксперту не понравилось в топливной системе? Какой она должна быть, чтобы по его мнению, считаться передовой? Тэк-с, кто там первоисточник? А-а, «газетару». Понятно. Вопрос снимается.

    #1290506
    • Нет аватара mikr
      15.10.2418:19:43

      Наиболее передовой является топливная система на основе насос-форсунки с электронным управлением. По сравнению с Common Rail насос-форсунка позволяет получить более высокое давление впрыска (до 2000 бар), что способствует более качественному распылению и сгоранию топлива. А также насос-форсунка обеспечивает более точное управление фазой впрыска, а в некоторых вариантах даже многоступенчатый впрыск состоящий из нескольких фаз в течение одного рабочего цикла.

      #1290524
    • Нет аватара termometrix
      15.10.2418:35:47

      Интересно, что же автоэксперту не понравилось в топливной системе?

      Я тоже не понимаю, что имел в виду автоэксперт, но как только наши топливные системы подобного типа внедрят массово-это будет означать ,что качество продукции должно быть удовлетворительным и соответствовать стандартам эксплуатации.

      Но почему в России все, что производится серийно, не может быть идеальным и на самом высоком мировом уровне — мы обсуждали не раз. Есть объективная причина.

      И причина эта заключается в меньшем масштабе системы разделения труда в России, слишком недостаточном количестве трудоспособного населения в стране.

      И чем крупнее масштаб системы разделения труда на произвольной территории,например,в стране, регионе, межгосударственном союзе, чем больше в ней инженеров, конструкторов и рабочих, тем глубже специализация всего производственного процесса,также специализация труда,тем выше кумулятивный синергетический эффект между отдельными участниками всего процесса и, соответственно, качество,количество и цена продукции массового производства намного больше, лучше и конкурентоспособнее.Здесь действует типичная положительная обратная связь, характерная для кибернетики, выраженная в знаменитой мысли Винни-Пуха: «Чем больше, тем больше».

      Отредактировано: termometrix~19:13 15.10.24
      #1290525
  • Нет аватара srozmirovich
    15.10.2416:27:36

    Во-первых, давайте указывать изначальный источник публикации (на который ссылается, кстати, Газета.Ру) — это газета «Известия»: https://iz.ru/1...emy-dla-kamazov

    Во-вторых, очень странно, что при перепубликации Газета.Ру, а вслед за ней и СуН, упустили главного героя новости: Алтайский завод прецизионных изделий(АЗПИ)

    #1290520
  • Sniper_78 Sniper_78
    15.10.2418:47:21

    На самом деле дело обстоит примерно так)))

    -«Третьего ноября 2016 года в главном офисе подразделения R. Bosch GmbH — Bosch Automotive Aftermarket — расположенном в городе Карлсруэ, состоялось совещание высшего руководства концерна по вопросам стратегии дальнейшего сотрудничества с АЗПИ. Об уровне совещания свидетельствует тот факт, что на нем присутствовали вице-президенты Bosch, в том числе — первый вице-президент, директор по маркетингу г-н Х.-Ф. Кобер.

    Уровень качества продукции Bosch давно стал мировым эталоном. Для поддержания и постоянного повышения этого уровня компания предъявляет высокие требования не только к собственному производству, но и к своим поставщикам.

    Алтайский завод прецизионных изделий, недавно отметивший двадцатипятилетие со дня основания, с 2011 года является единственным в мире предприятием, которое выпускает готовые и упакованные изделия топливной аппаратуры для фирмы Bosch. Такая продукция производится либо на заводах концерна, либо на АЗПИ."

    То есть АЗПИ и так производил по заказу Bosch всю их топливную аппаратуру для дизельных двигателей в стране. Завод просто перестал клеит на свою продукцию шильдик Bosch))) Камазовцы появились на предприятии чуть ли не в день ухода Bosch из страны и забрали под себя все их объёмы продукции.

    Слова «автоэкперта» в свете этой информации особенно доставляют)))

    Отредактировано: Sniper_78~18:48 15.10.24
    #1290528
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