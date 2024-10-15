На Сахалине открыли современный агропромышленный парк

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Лучший на Дальнем Востоке агропарк с оптово-распределительным центром запустили в Южно-Сахалинске. Благодаря появлению такого объекта будет обеспечена сохранность урожая местных овощей, островные сельхозпроизводители смогут расширить ассортимент продукции, а для торговых предприятий улучшат логистику поставок товаров на острова.

В нашей островной области растут объемы производства овощей, мяса, молока. Но продукцию нужно не только произвести, но и сохранить в лучшем качестве. Каждый год мы теряли ее часть из-за отсутствия современных складов. Сегодня эта давняя проблема решена. Теперь сахалинцы и курильчане могут быть уверены, что капуста, морковь и свекла, выращенные этим летом, доживут до нового урожая. Раньше людям приходилось несколько месяцев покупать китайскую продукцию — менее качественную и более дорогую. Кроме того, в агропарке местным предприятиям дали площадки для размещения производственных линий. В ближайшее время здесь начнут выпускать около 80 наименований продукции — от колбасных изделий и вяленой рыбы до БАДов и минеральной воды. Современные складские мощности сделают более комфортной работу предприятий оптовой и розничной торговли. Оптово-распределительный центр позволит организовать бесперебойные поставки продовольствия в торговые точки области. Немаловажно и то, что для сахалинцев в агропарке открыли более 300 вакансий.

Резидентами агропромышленного парка стали уже 26 предприятий. Они будут заниматься производством охлажденной свинины и говядины, мясных полуфабрикатов, пельменей, колбасных изделий, рыбных пресервов, БАДов из морской капусты и тюленьего жира. Есть планы по выпуску сахалинской минеральной воды и одноразовой посуды.

Также в агропарке разместится центр биоэлементологии Сахалинского госуниверситета. В научно-исследовательских лабораториях будут проводить детальный молекулярный анализ продукции, чтобы сделать ее еще более полезной.

Одна из основных задач для нашего региона — обеспечить продовольственную безопасность Сахалина и Курил. С запуском агропарка мы дали возможность предприятиям хранить и перерабатывать продукцию и в лучшем качестве доставлять на прилавки торговых точек. На 30 процентов сократятся издержки, связанные с логистикой и потерями при хранении. Это суперсовременный комплекс — лучший на Дальнем Востоке. Мы создаем условия, чтобы предприятия сельского хозяйства и торговли могли развивать свой бизнес, выпускать и поставлять новую продукцию для жителей островной области.

Одним из резидентов стал мясоперерабатывающий завод «Мясной теленок». В рамках ТОР предприятие будет пользоваться преференциями, в том числе нулевой ставкой налога на прибыль.

«Это существенное подспорье для нас, чтобы обеспечивать более доступные цены для людей. В агропарке созданы очень хорошие условия. Мы будем производить здесь колбасы вареные, полукопченые и копченые, ветчину, сардельки, сосиски, планируем расширять ассортимент продукции. Еще хорошо, что все основные предприятия будут находиться в одном месте. Если раньше мы закупали мясо в „Мерси Агро“ и „Грин Агро“, то теперь мы работаем на одной площадке», — рассказал генеральный директор мясоперерабатывающего завода «Мясной теленок» Алексей Плотников.

Всего агропромышленный парк объединяет три корпуса. Помимо производственного корпуса площадью 5000 квадратных метров, где разместились островные сельхозпредприятия, объект включает оптово-распределительный центр на 15 тысяч тонн единовременного хранения и овощехранилище на 1000 тонн.

Как рассказал гендиректор АО «Корпорация развития Сахалинской области» Андрей Медведев, уникальность нового овощехранилища в том, что здесь создан необходимый микроклимат с температурным режимом, системой вентиляции, влажностью воздуха. Благодаря этому срок хранения овощей сахалинского производства вырастет с 5-6 до 9 месяцев.

Оптово-распределительный центр представляет собой мультифункциональный склад, где по современным стандартам будут хранить все типы продукции. Здесь предусмотрены морозильные камеры с функцией шоковой заморозки, сухой склад продуктов первой необходимости, а также камеры с функцией регулируемой газовой среды, где можно будет месяцами сохранять свежими привозные фрукты и овощи.

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