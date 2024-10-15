Погрузчики «Силант» получили отечественную систему управления тяговым электроприводом

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Импортозамещение компонентов электропогрузчиков «Силант» начались ещё в 2023 году. Первый образец электропогрузчика ПЭ2,0 с системой управления электроприводом производства Конструкторского Бюро «Электромаш» был представлен уже в мае этого года на главной выставке строительной техники и технологий «CTT Expo 2024», что привлекло внимание потенциальных потребителей.

До конца этого года планируем выйти на серийный выпуск электропогрузчиков с новыми компонентами, рассказал технический директор ЧЗСА Илья Дурандин.

«Что касается электродвигателя, то в этом направлении ведется активная работа по созданию собственного комплекта электропривода. В ближайшей перспективе будем стремиться импортозаместить и этот компонент».

Сейчас система управления проходит тонкую настройку и внутризаводские испытания. Также у российского погрузчика будет свой собственный дисплей.

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