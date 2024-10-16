Сразу 2 новых участка М5 открыты сегодня.

Участки 28-37 км (Обход Октябрьского) и 68-86 км (обход Ульянино) сегодня открыты в Московской области.

Первый участок.

Он выведет транзит из поселков Октябрьский и Островцы, а еще снизит нагрузку на Новорязанское шоссе более чем в 2 раза. Жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Луховиц и Коломны теперь смогут на 1,5 часа быстрее добираться до Москвы в часы пик. Что сделали: 8 высокоскоростных полос; развязки на пересечении с Островецким шоссе в Раменском и подъездной дорогой к Жуковскому; 8 путепроводов и мостов, ключевой из них — через Москву-реку (сдали в 2021 году).

Второй участок.

21-километровая дорога Ульянино-Непецино. Она станет продолжением обхода Бронниц — его мы построили в 2014 году. Дорога проходит за пределами дер. Старниково, сёл Ульянино и Никитское в Раменском, а также пос. Непецино в Коломне. Новый участок М-5 «Урал» разгрузит прилегающие улицы, а еще обеспечит свободный въезд и выезд транспорта из Воскресенска на М-5 и скоростное бессветофорное движение от Луховиц до Москвы.

Сегодня праздник у всех, кто настоялся в мегапробках на М5

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