Сразу 2 новых участка М5 открыты сегодня.Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Участки 28-37 км (Обход Октябрьского) и 68-86 км (обход Ульянино) сегодня открыты в Московской области.
Первый участок.
Он выведет транзит из поселков Октябрьский и Островцы, а еще снизит нагрузку на Новорязанское шоссе более чем в 2 раза. Жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Луховиц и Коломны теперь смогут на 1,5 часа быстрее добираться до Москвы в часы пик. Что сделали: 8 высокоскоростных полос; развязки на пересечении с Островецким шоссе в Раменском и подъездной дорогой к Жуковскому; 8 путепроводов и мостов, ключевой из них — через Москву-реку (сдали в 2021 году).
Второй участок.
21-километровая дорога Ульянино-Непецино. Она станет продолжением обхода Бронниц — его мы построили в 2014 году. Дорога проходит за пределами дер. Старниково, сёл Ульянино и Никитское в Раменском, а также пос. Непецино в Коломне. Новый участок М-5 «Урал» разгрузит прилегающие улицы, а еще обеспечит свободный въезд и выезд транспорта из Воскресенска на М-5 и скоростное бессветофорное движение от Луховиц до Москвы.
Сегодня праздник у всех, кто настоялся в мегапробках на М5
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16.10.2418:04:32
16.10.2419:20:28