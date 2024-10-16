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Katamaran 16 октября 2024, 17:04 Судостроение и судоходство

СЗ «Пелла» сдал буксир «Роста» проекта 90600

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Судостроительный завод «Пелла» (Ленинградская область) сдал буксир «Роста» проекта 90600 для АО «Севмаш-Шельф».

 © korabel.ru

Буксир проекта 90600 предназначен для выполнения функций проводки и кантовки крупнотоннажных судов, буксировки судов, плавучих объектов и сооружений на чистой воде и в ледовых условиях.

Характеристики:

  • Водоизмещение стандартное: 301-303 т
  • Водоизмещение полное: 417 т
  • Длина: 25,5 м
  • Ширина: 8,8 м
  • Осадка: 3,5
  • Скорость полного хода: 12 узлов
  • Мощность: 2×1015 л.с.
  • Марка ГД: КТА38М1 или C32ACERT
  • Экипаж: 12 чел

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Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...oekta_90600_peredan_zakazchiku.html

Пелла, Ленинградская область, буксир, 90600
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