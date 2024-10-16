СЗ «Пелла» сдал буксир «Роста» проекта 90600

Судостроительный завод «Пелла» (Ленинградская область) сдал буксир «Роста» проекта 90600 для АО «Севмаш-Шельф».

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Буксир проекта 90600 предназначен для выполнения функций проводки и кантовки крупнотоннажных судов, буксировки судов, плавучих объектов и сооружений на чистой воде и в ледовых условиях.

Характеристики:

Водоизмещение стандартное: 301-303 т

Водоизмещение полное: 417 т

Длина: 25,5 м

Ширина: 8,8 м

Осадка: 3,5

Скорость полного хода: 12 узлов

Мощность: 2×1015 л.с.

Марка ГД: КТА38М1 или C32ACERT

Экипаж: 12 чел

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