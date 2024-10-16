СЗ «Пелла» сдал буксир «Роста» проекта 90600

Katamaran 16 октября 2024, 17:04 Судостроение и судоходство
СЗ «Пелла» сдал буксир «Роста» проекта 90600Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Судостроительный завод «Пелла» (Ленинградская область) сдал буксир «Роста» проекта 90600 для АО «Севмаш-Шельф».
Буксир проекта 90600 предназначен для выполнения функций проводки и кантовки крупнотоннажных судов, буксировки судов, плавучих объектов и сооружений на чистой воде и в ледовых условиях.
Характеристики:
- Водоизмещение стандартное: 301-303 т
- Водоизмещение полное: 417 т
- Длина: 25,5 м
- Ширина: 8,8 м
- Осадка: 3,5
- Скорость полного хода: 12 узлов
- Мощность: 2×1015 л.с.
- Марка ГД: КТА38М1 или C32ACERT
- Экипаж: 12 чел
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