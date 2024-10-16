В аэропорту Туры открыли новое здание для обслуживания вертолётов

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В столице Эвенкии на севере Красноярского края 14 октября открылось новое административное здание для административного, лётного и технического персонала авиакомпании «Красавиа». Службы занимаются обслуживанием приборов и агрегатов вертолётов.

Из аэропорта Туры ежедневно выполняются рейсы в 10 населённых пунктов Эвенкии, среди которых отдалённые поселки, не имеющие альтернативного транспортного сообщения. Также вертолёты возят грузы, почту и выполняют санитарные вылеты.

Ранее сотрудники располагались в старом помещении 60-х годов. Новое здание площадью 310 квадратных метров построили за полгода — из быстровозводимых сборно-разборных самонесущих конструкций. Стоимость проекта составила 47 миллионов рублей.

Ранее в Туре отремонтировали ангар, в прошлом году — ввели в эксплуатацию здание производственного назначения (аккумуляторная и слесарная), что позволило техническому персоналу работать на более высоком уровне и в комфортных условиях.

— С 2018 года «КрасАвиа» не ведёт аэропортовой деятельности, что дало нам возможность сосредоточиться на воздушных перевозках, но обновление собственных инфраструктурных объектов, в частности, баз технического обслуживания, является одной из наших приоритетных задач. Андрей Егоров, генеральный директор АО «КрасАвиа».

Также компания модернизирует инфраструктуру и в других населённых пунктах — Ванаваре, Хатанге и Красноярске.

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