На Ямале открылся цех глубокой переработки оленины

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Новый объект заработал в поселке Тазовском. Модульный цех общей площадью почти 1 300 квадратных метров сможет перерабатывать до 700 тонн мяса северного оленя в год. Часть затрат на строительство и приобретение оборудования была компенсирована правительством Ямала.

На предприятии будут производить полуфабрикаты, колбасы, тушенку, снеки, сыровяленую оленину, всего около 200 наименований. Оборудование цеха позволяет заготавливать мясо в вакуумной упаковке, поэтому ямальцы смогут оценить новый вид продукции — оленину, приготовленную по технологии су-вид.

Производство готовой продукции на предприятии вырастет до 500 тонн, что в десять раз больше объемов прошлого года.

На объекте предусмотрены производственные и складские помещения: камеры дефростации, хранения сырья и готовой продукции, цехи обвалки и копчения, изготовления колбасы, консервов и полуфабрикатов, а также сопутствующие помещения для персонала.

© yanao.ru

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