Компания «Терра-Ток» провела техническое перевооружение

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Техническое перевооружение и внедрение новых стандартов позволяют ГК «Терра-Ток» фиксировать количественный и качественный рост показателей, как в продуктовой линейке, так и в оснащении промплощадок.

С момент основания и до настоящего времени компания провела несколько этапов поступательных изменений. Так, была разработана «Дорожная карта» по наращиванию продуктовой линейки шинопроводов «Bafen» — энергоэффективного оборудования, аккредитованного Минпромторгом РФ.

Комплекс производственных и научных решений, современные технологии сделали шинопровод продуктом нового поколения и основным стратегическим направлением ГК. Также два года назад компания освоила еще одно направление — разработку и выпуск зарядных станций для электромобилей (под данный проект была собрана группа разработчиков).

Плановые изменения прошли и на производстве — в цехах появились станки ЧПУ, ежегодно запускаются новые линии или открываются вспомогательные производства.

По словам директора компании Александра Мыкальникова, в ближайшей и долгосрочной перспективах запланированы ряд мероприятий, включая шаги по увеличению объемов выпуска шинопровода.

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