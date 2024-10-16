В Дагестане запустили новую молочную ферму полного цикла

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В Дагестане на базе ООО «АлиЯк», занимающегося разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока, в Сулейман-Стальском районе запустили новую ферму.

Ее производительность составляет 3 тонны молока в сутки. Производимое молоко поставляется в социальные учреждения республики.

Проект фермы полного цикла включает в себя выращивание молодняка, содержание коров, автоматизированное доение, производство продуктов и переработку мяса и молока.

Проект реализуется за счет собственных средств.

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