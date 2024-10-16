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Великоросс 16 октября 2024, 21:28 Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Дагестане запустили новую молочную ферму полного цикла

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 © izberbash-info.ru

В Дагестане на базе ООО «АлиЯк», занимающегося разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока, в Сулейман-Стальском районе запустили новую ферму.

Ее производительность составляет 3 тонны молока в сутки. Производимое молоко поставляется в социальные учреждения республики.

Проект фермы полного цикла включает в себя выращивание молодняка, содержание коров, автоматизированное доение, производство продуктов и переработку мяса и молока.

Проект реализуется за счет собственных средств.

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Источник: https://izberbash-info.ru/newsreg/m...tps%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch

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