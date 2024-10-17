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Построили его, чтобы разводить встречные и попутные поезда на этом однопутном участке магистрали.

Всего строители уложили 2,5 км пути и 8 стрелочных переводов. Для защиты инфраструктуры от паводков насыпь в некоторых местах подняли до 4,8 м, обустроили водоотводные канавы. В общей сложности переработали больше 70 тыс. м³ грунта.

Чтобы сохранить местную экосистему, после завершения всех работ высадим вдоль перегона почти 1 тыс. саженцев лиственницы Гемлина.

Завершение модернизации всей линии Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре, на которой расположен новый разъезд, позволит увеличить её провозные возможности до 48,6 млн тонн.

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