Фотофакт: строительство водолазного судна проекта SDS18 на СЗ «Море»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На судостроительном заводе «Море» в г. Феодосия (Крым) продолжается строительство водолазного судна проекта SDS18 «Георгий Артюхов».
Судно заложено в 2019 году.
Эксплуатация судна предполагается в Азово-Черноморском регионе. Судно сможет обеспечивать водолазные и подводно-технические работы на глубинах до 60 метров и участвовать в аварийно-спасательных операциях.
Передача судна госзаказчику состоится в 2025 году. Строительство осуществляется в рамках федеральной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».
Назначение:
-обеспечение водолазных и подводно-технических работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до 3-х баллов;
-участие в аварийно-спасательных и судоподъемных операциях;
-размещение и обеспечение работы научно-исследовательской партии в объеме установленных технических средств;
-обследование дна акваторий, затонувших объектов, подводной части корпусов судов (кораблей) и гидротехнических сооружений;
-обеспечение эксплуатации малогабаритных телеуправляемых подводных аппаратов при волнении моря до 3 баллов.
Технические характеристики:
- Длина: 46,2 м;
- Ширина: 13,7 м.
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