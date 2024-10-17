Фотофакт: строительство водолазного судна проекта SDS18 на СЗ «Море»

На судостроительном заводе «Море» в г. Феодосия (Крым) продолжается строительство водолазного судна проекта SDS18 «Георгий Артюхов».

© morflot.gov.ru

Судно заложено в 2019 году.

Эксплуатация судна предполагается в Азово-Черноморском регионе. Судно сможет обеспечивать водолазные и подводно-технические работы на глубинах до 60 метров и участвовать в аварийно-спасательных операциях.

Передача судна госзаказчику состоится в 2025 году. Строительство осуществляется в рамках федеральной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Назначение:

-обеспечение водолазных и подводно-технических работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до 3-х баллов;

-участие в аварийно-спасательных и судоподъемных операциях;

-размещение и обеспечение работы научно-исследовательской партии в объеме установленных технических средств;

-обследование дна акваторий, затонувших объектов, подводной части корпусов судов (кораблей) и гидротехнических сооружений;

-обеспечение эксплуатации малогабаритных телеуправляемых подводных аппаратов при волнении моря до 3 баллов.

Технические характеристики:

Длина: 46,2 м;

Ширина: 13,7 м.

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