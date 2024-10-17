На Донбассе открыто движение по участку федеральной автодороги Р-150

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16 октября в ДНР и ЛНР открыт участок трассы, которая соединяет Белгородскую область с побережьем Азовского моря.

Речь идёт о 22 км федеральной трассы Р-150 «Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь» от Луганска до Михайловки.

Этот участок является заключительным этапом восстановления госкомпанией «Автодор» дороги Р-150, проходящей по территориям Луганской и Донецкой Народных Республик общей протяженностью 328 км от границы Белгородской области до города Мариуполя, проходя и соединяя такие крупные города как Старобельск, Луганск и Донецк.Движение здесь довольно интенсивное.Ремонт выполнили специалисты «Автодора». К работам приступили в феврале

Дорожники полностью заменили покрытие. Заменили все основание, восстановили 2 слоя покрытия, восстановили барьерные ограждения. Самое главное, на этом участке мы установили разделительное барьерное ограждение, которое обеспечит максимальную безопасность людей, особенно при встречных столкновениях", — отметил генеральный директор «Автодор — управление проектами» Антон Строкин.

Обновленный участок дороги позволит разгрузить уже существующие маршруты и сделать движение комфортным для жителей нашей Республики и других регионов страны.

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