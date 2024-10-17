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Kотенко Cергей 17 октября 2024, 17:01 Дорожное строительство

На Донбассе открыто движение по участку федеральной автодороги Р-150

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 © lug-info.ru

16 октября в ДНР и ЛНР открыт участок трассы, которая соединяет Белгородскую область с побережьем Азовского моря.

Речь идёт о 22 км федеральной трассы Р-150 «Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь» от Луганска до Михайловки.

Этот участок является заключительным этапом восстановления госкомпанией «Автодор» дороги Р-150, проходящей по территориям Луганской и Донецкой Народных Республик общей протяженностью 328 км от границы Белгородской области до города Мариуполя, проходя и соединяя такие крупные города как Старобельск, Луганск и Донецк.Движение здесь довольно интенсивное.Ремонт выполнили специалисты «Автодора». К работам приступили в феврале

Дорожники полностью заменили покрытие. Заменили все основание, восстановили 2 слоя покрытия, восстановили барьерные ограждения. Самое главное, на этом участке мы установили разделительное барьерное ограждение, которое обеспечит максимальную безопасность людей, особенно при встречных столкновениях", — отметил генеральный директор «Автодор — управление проектами» Антон Строкин.

Обновленный участок дороги позволит разгрузить уже существующие маршруты и сделать движение комфортным для жителей нашей Республики и других регионов страны.

 © luganmedia.ru

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Источник: https://vk.com/wall-82643692_246099?ysclid=m2dcwmq2hb64602861

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дорожное строительство, ДНР, ЛНР
  • Нет аватара termometrix
    17.10.2418:53:32

    Разумеется, репортаж об этом участке дороги не будет показан в эфире и на страницах западных «СМИ». Не говоря уже о так называемых украинских «СМИ».

    Наступит стыд и фрустрация среди западно-украинских цензоров.Сразу заявят, что это компьютерная анимация, созданная в Москино.

    Отредактировано: termometrix~20:29 17.10.24
    #1290681
    • Е.Юрий Е.Юрий
      17.10.2421:46:46

      Наступит стыд и фрустрация среди западно-украинских цензоров

      Откуда стыд у тех кто пошел против Бога, против Веры. Только демонтаж этого нелепого образования спасет русскй народ и Богом крещеную землю.

      #1290693
  • Нет аватара termometrix
    17.10.2420:23:05

    Еще во времена холодной войны западные СМИ и прозападные пропагандисты высмеивали социалистические страны за то, что они не транслировали в прямом эфире высадку «Аполлона- 11» на Луну.Согласно их пропагандистским штампам, распространявшимся в то время: «социалистические страны всячески скрывали информацию о полете на Луну. Это видите ли было яркой демонстрацией цензуры и несвободы во вражеском социалистическом лагере.Демонстрацией зависти и технологической отсталости СССР и так далее».

    Спрашивается,в чем тогда разница с нашим временем? Чем Запад отличается от «тоталитарной цензуры,зависти и несвободы» у бывших соцстран?

    На самом деле западные «СМИ» лгали и скрывали от внимания западных граждан многие успехи Советского Союза и современной России, западные «СМИ» лгут и молчат даже сейчас по поводу позитивных новостей из Донбасса, который восстанавливается несмотря на террористические и варварские обстрелы американскими снарядами и американской артиллерией в руках ВСУ.

    Отредактировано: termometrix~20:30 17.10.24
    #1290688
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