Метровагонмаш отправил в Белоруссию первый поезд метро «Минск 2024»

© metrowagonmash.ru

Завод «Метровагонмаш» (МВМ, входит в состав ТМХ) отправил в Республику Беларусь первый поезд метро «Минск 2024» (модели 81-765.7/766.7), предназначенный для работы в Минском метрополитене. До конца 2024 года запланирована поставка ещё шести составов.

Контракт на поставку в столицу Республики Беларусь 28 вагонов метро (7 четырёхвагонных составов) был подписан между МВМ и Минским метрополитеном в марте 2023 года.

Вагоны метро «Минск 2024» разработаны конструкторами компании «ТМХ Инжиниринг» (ТМХИ, также входит в состав ТМХ) специально для эксплуатации в условиях Минского метрополитена в соответствии с техническим заданием заказчика. Вагоны создавались с учетом передовых технических решений, используемых в мировом метровагоностроении и необходимости обеспечения высокого уровня потребительских свойств подвижного состава. Они отвечают всем актуальным требованиям, которые предъявляются к безопасности и комфортабельности поездов. В конструкцию вагонов заложено использование комплектующих производства белорусских предприятий.

Поезда проектировались для эксплуатации на Зеленолужской линии Минского метрополитена, где применяются платформенные двери. Для точного совмещения проемов дверей поезда и платформенных дверей его промежуточные вагоны укорочены по длине на 140 мм, а головные — на 70 мм, и оснащены необходимым оборудованием для синхронизации.

Повышенное внимание уделено эргономике рабочего места машиниста. Пульт управления был полностью переработан в соответствии с пожеланиями заказчика. На маске головного вагона, в передней части кабины машиниста установлен эвакуационный трап, позволяющий безопасно спускаться в тоннель в случае возникновения нештатной ситуации.

Новые вагоны метро оборудованы расширенными дверными проемами (1400 мм) и сквозными бочкообразными межвагонными переходами (шириной до 1500 мм), что делает поездки более комфортными в часы пик и увеличивает вместительность поезда. В конструкции вагонов применяются дверные механизмы прислонно-раздвижного типа с системой защиты от случайного зажатия. В пассажирских салонах установлены эргономичные сидения из износостойкой мягкой ткани (41 место для сидения в головных вагонах и 44 — в промежуточных), поручни с «тёплым» покрытием, современные системы адаптивного освещения, обеспечения микроклимата с принудительной вентиляцией и обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения, обнаружения и тушения пожара, информирования пассажиров, USB-розетки для зарядки электронных устройств пассажиров. Головные вагоны оборудованы местами с опорой и креплением для детских колясок и маломобильных пассажиров.

Подвижной состав обеспечен надежной шумо- и теплоизоляцией, современными асинхронными тяговыми электродвигателями отечественного производства. В экстерьере поезда «Минск 2024» использован уникальный дизайн и фирменные цвета Минского метрополитена.

Все вагоны нового поезда моторные. Конструкционная скорость — 90 км/ч. Срок службы вагонов метро составляет 30 лет.

Завод «Метровагонмаш» сотрудничает с Минским метрополитеном с момента открытия подземки в 1984 году. В настоящее время в метро белорусской столицы эксплуатируются 346 вагонов, изготовленных на предприятиях ТМХ.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈