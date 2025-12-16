На Замоскворецкую линию метро вышел самый современный российский поезд серии «Москва-2026».

Состав собрали на предприятии «Метровагонмаш». Перед выходом на линию он прошел контрольную обкатку без пассажиров, а специалисты проанализировали каждую деталь.

Москва-2026″ сохранила все основные преимущества предыдущей серии, в том числе мощные системы кондиционирования, широкие двери, удобные межвагонные переходы, адаптивное освещение. В сравнении с «Номерными» максимальная вместимость поезда увеличилась на 10 процентов, а двери стали шире на 32 процента

В новом составе увеличили площадь остекления на поручнях входной группы, обновили корпус камеры заднего вида и блок связи «пассажир — машинист». В вагонах установили сиденья без металлических стыков, а в потолочной части увеличили количество воздуховодов для кондиционирования. Кроме того, изменилось освещение головной части составов.