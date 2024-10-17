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Компания «Соллерс» объявила о начале приема заказов на новое семейство грузовых автомобилей Sollers TR. Для потребителей будут доступны машины полной массой от 3,5 до 18 тонн с разной длиной и типами надстроек. Как сообщает пресс-служба компании, запуск производства новой модельной линейки состоится на предприятии «Соллерс Комтранс» (бывшее АО «Исузу Рус») в Ульяновске.

Новое семейство грузовиков включает в себя пять моделей: TR35 (полной массой 3,5 тонны), TR50 (5 тонн), TR80 (8 тонн), TR120 (12 тонн) и TR180 (18 тонн).

Автомобили имеют бескапотную компоновку. Также они отличаются большим остеклением кабин и системой крупных зеркал, которые обеспечивают обзорность во всех направлениях.

Уже в базовой комплектации грузовые автомобили оснащены креслом водителя с электроподогревом и пневмоподвеской, регулировкой рулевого колеса в двух направлениях, кондиционером, подогревом боковых зеркал, предпусковым подогревателем, круиз-контролем и мультимедийной системой c управлением на руле и выводом изображения с камеры заднего вида. Безопасность обеспечивают ABS и система стабилизации.

Линейка Sollers TR оснащается стандартными кузовами — бортовым с тентом и без, промтоварным, изотермическим с возможностью установки холодильного оборудования. Также возможна установка специальных надстроек — крана-манипулятора, автогидроподъемника, эвакуатора и др.

По словам директора по продажам и маркетингу компании «Соллерс» Марата Шарапова, был проведен полный цикл ресурсных испытаний и грузовые автомобили готовы к эксплуатации в тяжелых условиях.

Гарантия на грузовики Sollers составляет 4 года или 250 тысяч километров (2 года заводской гарантии и 2 года сервисной поддержки от дилера).

Стоимость на модели Sollers TR35/TR50 и TR80 стартует от 4 млн 400 тысяч и 5 млн 150 тысяч рублей соответственно. Цена Sollers TR120 начинается от 6 млн рублей, а Sollers TR180 — от 9 млн рублей.

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