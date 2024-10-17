В Перми открыто движение по мосту через реку Иву

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Сегодня в Перми стал доступен участок трассы ТР-53, возведенный в рамках первого этапа — по ул. Уинской от ул. Юрша до ул. Грибоедова. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на территории завершено строительство моста через реку Иву и обустройство транспортной развязки.

По данным ведомства, в рамках первого этапа возведения трассы ТР-53 был построен мост через реку Иву длиной 327 м и транспортная развязка на пересечении улиц Уинской и Старцева. Развилка обеспечит жителям спальных районов транспортную доступность к центру и выезду на обход города Перми. Общая протяженность этого участка составила 1,21 км. Вдоль трассы устанавливаются надземные пешеходные переходы, а защитные панели и другие конструкции проходят окончательную покраску и монтаж.

В ноябре планируется полное завершение всех работ на участке, включая установку освещения, дорожных знаков и ограждений. После этого объект будет официально передан приемочной комиссии для последующей эксплуатации.

Отметим, сегодня было запущено движение транспорта по еще одному крупному объекту — дороге, соединяющей ул. Строителей и площадь Гайдара. Движение открылось через правый съезд моста для проезда на улицу Локомотивную.

Строительство трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» разделено на четыре этапа, общая протяженность которых составит чуть менее 9 км. По завершении работ появится новая четырехполосная магистраль, которая соединит микрорайоны Вышка I, Вышка II, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми. Это позволит разгрузить дорожное движение в Мотовилихе и улучшить транспортные связи в городе. Строительство ведется благодаря федеральной поддержке, полученной в рамках инфраструктурно-бюджетного кредита (ИБК).

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