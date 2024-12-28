В Ивановской области открыли движение по новому мосту через реку Чернавка

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В пятницу, 27 декабря, была открыта техническая эксплуатация обновленного моста через реку Чернавку на трассе Авдотьино — Беляницы — Курьяново.

Дмитрий Вавринчук, занимающий пост директора областного департамента дорожного хозяйства и транспорта в правительстве Ивановской области, сообщил, что строительство моста, выполняемое в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», близится к завершению.

«Работы по контракту должны быть завершены к 2025 году, но, учитывая ожидания жителей Ивановского района и областного центра, движение для транспорта и пешеходов началось, как и планировалось, в конце декабря. Основные мероприятия завершены, что позволило открыть движение», — отметил Дмитрий Вавринчук.

Напомним, что старый мост через Чернавку, построенный в 1984 году, находился в плохом состоянии, поэтому в этом году было принято решение о строительстве новой переправы. Контракт был заключен в апреле 2024 года, и подрядчик начал работу. После сноса старой конструкции был возведен новый трехпролетный мост с перилами и барьерами, модернизированы системы регулирования и очистки, обновлено покрытие на подходах и самом мосту, нанесена временная разметка и обустроена пешеходная дорожка. Из-за более высокой конструкции нового моста строителям пришлось не только асфальтировать подходы, но и фактически строить новую подъездную дорогу.

До полного ввода объекта в эксплуатацию подрядчику предстоит укрепить откосы и нанести постоянную разметку. Оставшиеся работы будут выполнены при благоприятных погодных условиях, что не помешает движению транспорта и пешеходов.

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Напомним, что в 2024 году в рамках нацпроекта в Ивановской области были капитально отремонтированы четыре моста: через Палешку в Палехе, через Ирмес в Гаврилово-Посадском районе, через Вязьму в Лежневском районе и через Сахту в Ильинском районе. На мосту через Уводь в Комсомольском районе начато движение по двум полосам.

В дорожном сезоне 2024 года в Ивановской области отремонтировали 247 объектов, общей протяженностью 260 км. Более 97% дорог опорной сети находится в нормативном состоянии. В этом году в рамках поддержки региональной сети отремонтированы участки протяженностью более 47 км.

Большая часть средств была направлена на ремонт дорог, ведущих к малым и удаленным сельским поселкам. Знаковыми событиями стали ремонты давно не обновлявшихся трасс: Шуя — Введенье — Горицы (16,3 км), Бибирево — Березовая роща (8,5 км), Заволжск — Заречный (первый участок в 3 км, продолжение работ в следующем году). Также была отремонтирована часть дороги Двойная Сторожка — Сахтыш — Нельша: вместо запланированных 5 км, обновили 12 из 25 км.

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