Выведена на рынок новая версия шасси КАМАЗ-65117

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Ассортимент Торгово-финансовой компании «КАМАЗ» дополнился новой версией шасси КАМАЗ-65117-B5.

В октябре для дилеров и партнёров АО «ТФК «КАМАЗ» стала доступна к заказу новая модификация шасси KAMAЗ-65117-В5. Это новое трёхосное шасси транспортного семейства поколения К3, имеющее ряд преимуществ.

КАМАЗ-65117-B5 имеет колёсную формулу 6×4, что обеспечивает хорошую проходимость в сложных дорожных условиях. Благодаря 500-литровому топливному баку транспортное средство обладает внушительным запасом хода.

Транспортное средство получило более мощный двигатель KAMAЗ 689.510-400 (Евро-5), 390 л.с., что позволяет работать в составе автопоезда полной массой 44 т. К достоинствам автомобиля можно также отнести кабину, выполненную по типу «Рестайлинг-2», которая оснащена кондиционером, автономным отопителем кабины, электропакетом, пневмосиденьем, круиз-контролем, противотуманными фарами. Внедрена пневмоподвеска задней тележки, которая обеспечивает плавность хода и сохранность груза. Шасси оснащено гипоидными ведущими мостами и перфорированной рамой для удобства монтажа различных надстроек.

Допустимая масса надстройки с грузом составляет 17,2 т. Шасси КАМАЗ-65117-B5 применяется для установки различных надстроек: на базе автомобиля собирают зерновозы, борт с КМУ, фургоны, в том числе изотермические фургоны, и другую автотехнику.

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