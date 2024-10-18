Суперкомпьютер «Сергей Годунов» Института математики СО РАН стал в два раза мощнее

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Специалисты группы компаний РСК завершили плановую модернизацию суперкомпьютера «Сергей Годунов» в Институте математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (ИМ СО РАН). В итоге суммарная пиковая производительность этого вычислительного комплекса достигла 114,67 Терафлопс (триллионов операций в секунду) — из них 75,87 Тфлопс на центральных процессорах и 38,8 Тфлопс на графических ускорителях. Проект модернизации выполнен на средства гранта для обновления приборной базы ведущих организаций в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты».

Уместно напомнить, что монтаж, тестирование и запуск в эксплуатацию этой суперкомпьютерной системы были завершены специалистами РСК в ноябре 2023 года, а ее официальное открытие состоялось в ИМ СО РАН в феврале этого года. Тогда производительность этого суперкомпьютера составляла 54,4 Терафлопс.

Директор ИМ СО РАН Андрей Евгеньевич Миронов считает, что новый суперкомпьютер позволил существенно повысить эффективность научных исследований и будет способствовать развитию новых технологий.

«У нас появилась возможность решать мультидисциплинарные задачи, моделировать объемные процессы и предсказывать поведение сложных математических систем. На суперкомпьютере проводятся вычисления по критически важным проблемам и задачам, стоящим перед РФ, среди которых:

— построение барических аксиальных алгебр и алгебры Грайса,

— оптимизация параметров математических моделей турбулентных течений с сопряжённым теплообменом на основе технологий глубокого обучения и природоподобных алгоритмов; - волновая медицинская томография;

— моделирование эпидемиологических, экологических, экономических и социальных процессов;

— моделирование и построение сценариев развития системы биосфера-экономика

-социум с учётом безуглеродного и устойчивого развития и изменения климата;

— решение обратных задач геофизики прямым методом на основе подхода Гельфанда-Левитана-Крейна», — подчеркнул он.

Суперкомпьютер «Сергей Годунов» является основным инструментом для проведения исследований и прикладных разработок в Академгородке Новосибирска и создания технологической платформы под эгидой Научного совета Отделения математических наук РАН по математическому моделированию распространения эпидемий с учетом социальных, экономических и экологических процессов.

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