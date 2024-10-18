Автобусы-вездеходы — для «Газпрома»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Пять новых вахтовых автобусов КАМАЗ-6250 отправились на предприятие «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Машина изготовлена на базе шасси с колесной формулой 4×4 и оснащена дизельным двигателем мощностью 221,5 л. с. Кроме этого, КАМАЗ-6250 оборудован системами ABS, автоматической подкачки шин, а также системой тушения пожара.
В салоне автобуса 23 комфортабельных пассажирских сиденья. Предусмотрены полки для ручной клади, индивидуальное освещение и кондиционирование, а также USB-разъемы.
Вездеходы будут работать в Челябинской и Оренбургской областях.
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