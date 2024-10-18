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d-tatarinov 18 октября 2024, 18:01 Транспорт, спецтехника и логистика

Автобусы-вездеходы — для «Газпрома»

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 © vk.com

Пять новых вахтовых автобусов КАМАЗ-6250 отправились на предприятие «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Машина изготовлена на базе шасси с колесной формулой 4×4 и оснащена дизельным двигателем мощностью 221,5 л. с. Кроме этого, КАМАЗ-6250 оборудован системами ABS, автоматической подкачки шин, а также системой тушения пожара.

В салоне автобуса 23 комфортабельных пассажирских сиденья. Предусмотрены полки для ручной клади, индивидуальное освещение и кондиционирование, а также USB-разъемы.

Вездеходы будут работать в Челябинской и Оренбургской областях.

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Источник: https://vk.com/wall-47275428_332662

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Татарстан, Набережные Челны, КАМАЗ
  • Нет аватара AndreiЯНАО
    18.10.2420:46:21

    Нам тоже на предприятие пришла партия таких автобусов. На вид красивые. Радует, что сразу прикрепили сотрудников завода, которые каждую неделю совместно с дилером расспрашивают наших водителей о недостатках. Сам ещё не сидел и тем более не катался, но коллеги говорят, что шумный внутри

    #1290782
    • Badassgoliath Badassgoliath
      18.10.2421:11:59

      коллеги говорят, что шумный внутри

      Наверное на базе грузовика сделан, судя по фото. Надо усилить звукоизоляцию моторного отсека.

      #1290785
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