Современный участок А-114 для Вологодской области

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Реконструировали федералку с 14-го по 35-й км. Теперь она стала удобнее для проезда.

Трасса А-114 — одна из самых загруженных в регионе. На отдельных её участках интенсивность движения достигает 38 000 машин в сутки. Поэтому поэтапно расширяем магистраль, чтобы сделать движение между городами и посёлками комфортнее.

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