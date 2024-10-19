Современный участок А-114 для Вологодской области

termometrix 19 октября 2024, 08:19 Дорожное строительство
Современный участок А-114 для Вологодской областиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Реконструировали федералку с 14-го по 35-й км. Теперь она стала удобнее для проезда.
Трасса А-114 — одна из самых загруженных в регионе. На отдельных её участках интенсивность движения достигает 38 000 машин в сутки. Поэтому поэтапно расширяем магистраль, чтобы сделать движение между городами и посёлками комфортнее.
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