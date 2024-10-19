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termometrix 19 октября 2024, 08:19 Дорожное строительство

Современный участок А-114 для Вологодской области

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 © sun9-23.userapi.com

Реконструировали федералку с 14-го по 35-й км. Теперь она стала удобнее для проезда.

Трасса А-114 — одна из самых загруженных в регионе. На отдельных её участках интенсивность движения достигает 38 000 машин в сутки. Поэтому поэтапно расширяем магистраль, чтобы сделать движение между городами и посёлками комфортнее.

 © sun9-54.userapi.com

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Источник: https://vk.com/rosavtodor?w=wall-67937894_160997

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