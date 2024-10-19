стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
63
d-tatarinov 19 октября 2024, 17:46 Фотофакты

Представлен самый большой самосвал КамАЗ полной массой 95 тонн

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © motor.ru

Представлен самый большой самосвал КамАЗ полной массой 95 тонн. «Мотору» удалось познакомиться с экспозицией, которую скоро покажут лидерам дружественных государств. Мировая премьера — КамАЗ-65685 «Атлант-65»: карьерный самосвал с ранее невиданной грузоподъёмностью. Вместимость платформы — 41 кубометр, вместимость — до 65 тонн. Доступ на дороги общего пользования запрещен: новинка не укладывается в нормативы по ширине и высоте.

«Атлант-65» возглавляет семейство тяжёлых карьерных самосвалов: машины большей грузоподъёмности — только беспилотники проекта «Юпитер». Среди грузовиков с привычной кабиной новинка является абсолютным рекордсменом КамАЗа. По модулю кабины КамАЗ-65685 унифицирован с «младшей» моделью «Атлант-50», но грузовая платформа другая.

 © motor.ru

Увы, но технических подробностей немного: известно, что грузовик полной массой 95 тонн оснащается 560-сильным (2600 Нм) шестицилиндровым дизелем и 7-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Вероятно, под капотом отечественный двигатель, а вот по коробке передач есть вопросы: у другого прототипа американская коробка-автомат Allison. Также «санкционными» могут быть мосты: для «Атлант-50» эти компоненты поставляла финская фирма SIsu.

 © motor.ru

Выставка позволила сравнить «Атлант-65» с перспективным полноприводным самосвалом КамАЗ-65959 семейства К5. По сравнению с монстром для карьеров дорожный грузовик полной массой 35 тонн с платформой вместимостью 16 кубометров смотрится небольшим. Серийное производство самосвалов и тягачей повышенной проходимости линейки К5 начнётся до конца года.

Пока и «Атлант-50», и «Атлант-65» существуют в виде опытных экземпляров. Однако небольшую партию этих машин планируют изготовить в конце года, а в 2025 году карьерные самосвалы поступят в свободную продажу. Также в планах завода шарнирно-сочлененный самосвал «Геркулес-45» полной массой 71 тонну.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://motor.ru/news/kamaz-atlant-65-19-10-2024.htm

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


Татарстан, Набережные Челны, КАМАЗ
  • 5
    Badassgoliath Badassgoliath
    19.10.2418:23:58

    Пока и «Атлант-50», и «Атлант-65» существуют в виде опытных экземпляров. Однако небольшую партию этих машин планируют изготовить в конце года, а в 2025 году карьерные самосвалы поступят в свободную продажу.

    Пока трансмиссии и мосты импортные, вдобавок из враждебных стран, массовое производство остаётся туманным. Хорошо, что хоть двигатель свой.

    Как говорил классик: локализовывать, локализовывать и ещё раз локализовывать.

    Серийное производство самосвалов и тягачей повышенной проходимости линейки К5 начнётся до конца года.

    Судя по словам о серийном производстве, в линейке К5 дело с локализацией обстоит получше.

    Отредактировано: Badassgoliath~18:26 19.10.24
    #1290839
    • Нет аватара mikr
      20.10.2411:28:17

      Пока трансмиссии и мосты импортные, вдобавок из враждебных стран, массовое производство остаётся туманным.

      Весьма справедливое замечание, поскольку уникальные ходовая часть и трансмиссия составляют основополагающую часть всей машины. Никакой туманности здесь не предвидится. Сценарий заранее известен. Пока машина будет доводиться до рабочего состояния, враги будут продавать ограниченное количество комплектующих. Но, как только производство расширится до товарного уровня, оно немедленно будет санкционировано самым циничным образом.

      #1290870
  • 1
    Sniper_78 Sniper_78
    19.10.2418:57:17

    Ручки дверей несуразно как-то расположены. В грязи постоянно будут.

    #1290843
    • 4
      Badassgoliath Badassgoliath
      19.10.2419:38:13

      Ручки дверей несуразно как-то расположены. В грязи постоянно будут.

      Да, верно. Кабина от К5, а в грузовик К5 вход устроен иначе, там такое расположение ручек оправдано. Здесь же подъём в кабину по лесенке сзади, в результате ручка оказывается ниже колен водителя, поднявшегося на площадку у дверцы. Недоработка, впрочем, это прототип, если дойдёт до серии, то наверное двери переделают.

      #1290850
      • Нет аватара mr A
        20.10.2409:57:37

        У этих ручек есть дублёры, в виде кнопок электроприводов, естественно, на «правильной» высоте, не переживайте.

        #1290862
  • Нет аватара exVHM.ru
    20.10.2416:27:52

    многоколесные карьерные самосвалы с ошиновкой из «стандартных» дорожных покрышек вытесняют классических четырехколесных гигантов? — есть такая тенденция?

    #1290891
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,