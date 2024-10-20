В Белгородском районе Белгородской области открыли новое фруктохранилище

© belpressa.ru

Торжественное открытие состоялось в селе Мясоедово Белгородского района 19 октября.

Новое фруктохранилище площадью 800 кв. м расположилось на ул. Трунова. По словам главы крестьянского фермерского хозяйства Афанасия Христова, решение строить хранилище он принимал вместе со своей большой семьёй ещё в прошлом году.

Амбар с шестью холодильниками может вместить до 900 тонн яблок.

«В хозяйстве у меня находится 55 га яблоневых садов и 15 га, на которых расположился плодопитомник. Прошлый год выдался настолько урожайным, что для яблок не хватало места в обычных амбарах. Яблоки пришлось отдавать за бесценок на соки и пюре. Было очень обидно — столько сочных и красивых фруктов просто так раздаём. Учитывая опыт прошлого года, мы с семьёй разработали проект фруктохранилища, которое вместит как можно больше урожая. Со своим проектом пришли в областной Минсельхоз, где нам его одобрили. Между получением гранта и окончанием строительства хранилища прошло меньше 10 месяцев», — рассказал фермер.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈