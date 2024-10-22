В Тамбове открыта новая школа на 2425 учебных мест

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Вместимость учебного заведения составляет 2425 учебных мест. К занятиям уже приступили 979 школьников, в том числе 258 первоклассников.

В учебное заведение поставили более 14 тысяч единиц современной эргономичной мебели и более 900 единиц техники, в том числе компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, проекторы, сканеры, 3D-принтеры. Кроме того, в ближайшее время планируют установить более 600 комплектов цифровых лабораторий по физике, химии, биологии, технологии, математике и другим предметам.

В школе есть два спортивных, тренажёрный и актовый залы, столовая, 30 кабинетов для начальной школы, 8 кабинетов технологии, по 4 кабинета физики, химии, биологии, 5 кабинетов информатики и другие учебные помещения. Помимо этого, планируют открыть медицинские, инженерно-технологические и экоклассы.

На прилегающей территории обустроены стадион, хоккейная коробка с трибунами, открытые тренажёрные площадки, баскетбольные и теннисные корты, полосы препятствия для сдачи норм ГТО, зона отдыха школьников с учётом возрастных групп. Для проведения практических занятий по изучению погодных условий и правил дорожного движения есть метеорологическая площадка и автогородок.

Строительство школы в Майском началось в декабре 2022 года. Общая стоимость создания объекта составляет почти 3 млрд рублей. Из них более 1,7 млрд рублей выделили из федерального бюджета по нацпроекту «Образование». Около 1,1 млрд составляют средства частного инвестора и ещё 36,6 млн рублей добавили из бюджета Тамбовской области.

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