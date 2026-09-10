Тамбов получил 15 новых автобусов за счёт федерального бюджета
Газомоторная техника станет первым этапом трёхлетнего обновления городского транспорта: Тамбовская область планирует довести число новых автобусов до 52.
Автобусный парк МУП «Тамбовгортранс» пополнился 15 машинами, работающими на газомоторном топливе. Транспорт уже находится на балансе предприятия: после комплектования штата водителями автобусы выйдут на городские маршруты Тамбова.
Поставки продолжатся. Всего за три года регион планирует получить еще 37 автобусов — таким образом, общее число новых машин достигнет 52. Финансирование закупок обеспечено федеральным софинансированием: почти 391 млн руб. выделено Тамбовской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
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