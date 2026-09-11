В Тамбове открылся спорткомплекс для игровых видов спорта, гимнастики и единоборств

Модульный комплекс расширяет базу муниципальной спортшколы: под одной крышей смогут тренироваться гимнасты, борцы и команды по игровым видам спорта.

В Тамбове на улице Рязанской, 17 открылся новый модульный физкультурно-спортивный комплекс. Он вошел в состав муниципальной спортивной школы олимпийского резерва № 1.

С началом нового учебного года здесь уже стартовал тренировочный процесс. В частности, в среду, 9 сентября, в зале уже занимались юные тамбовские гимнастки.

Объект построили в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». Это модульное строение, не капитальное. Все работы по возведению здания завершились в прошлом году, смонтировали необходимое оборудование и благоустроили прилегающую территорию. В начале текущего года провели пуско-наладочные работы. Сейчас объект полностью готов к эксплуатации, и уже начал функционировать.

Площадь спорткомплекса на Рязанской составляет 1517 квадратных метров. Он состоит из двух основных модулей. В первом разместились административно-бытовые помещения: раздевалки, душевые, медицинский кабинет и техническая комната для персонала.

Второй модуль занимает универсальный спортивный зал. Он предназначен для занятий мини-футболом, баскетболом и волейболом. Здесь также будут тренироваться воспитанники отделений художественной гимнастики, греко-римской борьбы, дзюдо и некоторых других видов спорта. Для обеспечения безопасности на окнах и витражах установлены защитные сетки.