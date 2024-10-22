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Великоросс 22 октября 2024, 16:36 Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новый доильный зал заработал в алтайском хозяйстве «Труд»

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 © altagro22.ru

Больше 700 миллионов рублей за 5 лет получили сельхозпредприятия в качестве краевой поддержки на обновление оборудования в животноводческих проектах.

Один из таких проектов был реализован недавно в Тогульском районе. Сельхозпредприятие «Труд» запустило новый доильный зал с современным оборудованием. Улучшились и условия работы, и ее эффективность. Общий объем затрат составил 100 миллионов рублей.

Предприятия, занимающиеся техперевооружением в животноводстве, имеют право претендовать на компенсацию до 40% стоимости отдельных категорий оборудования.Эта мера поддержки хорошо себя зарекомендовала. За пять лет хозяйства края построили новые и обновили существующие доильные залы и другие помещения с общим объемом инвестиций более, чем в 10 миллиардов рублей.

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Источник: https://altagro22.ru/press/news/zhi...ud-zapushchen-v-rabotu-doilnyy-zal/

Алтайский край
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