На орловском предприятии «Альфапластик» открылся новый цех

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Открытие нового цеха по производству резиновой смеси на предприятии «Альфапластик» позволит увеличить производственные мощности предприятия на 30%, снизить логистические затраты внутри предприятия, улучшить условия труда.

На сегодняшний день промышленные предприятия получают серьезную государственную поддержку. Так, в этом году объединению «Альфапластик» выделен льготный совместный заём в областном и федеральном Фондах развития промышленности в объёме 50 млн рублей.

В настоящее время на предприятии «Альфапластик» трудится более 200 сотрудников. Объем продукции по итогам работы за 9 месяцев 2024 года составил 493 млн рублей.

СПРАВОЧНО:

ООО «Объединение Альфапластик» — крупнейший в России производитель изделий медицинского назначения, продукции для спорта и отдыха из резины, силикона и ПВХ (пластмассы). Предприятие производит кровоостанавливающие жгуты, грелки резиновые из ПВХ, спринцовки, катетеры и зонды для операционных, изделия для ухода за лежачими больными, изделия для реабилитации, медицинские пробки, ласты, хоккейные шайбы и другие РТИ.

В настоящее время «Альфапластик» сотрудничает в сфере импортозамещения с компанией «СИБУР ПолиЛаб» (Сколково), Медицинским институтом № 2 им. Н.И. Пирогова. Предприятие осваивает производство новых видов продукции, в 2025 году планируется начать производство одноразовых, стерильных катетеров, зондов, кружек Эсмарха.

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