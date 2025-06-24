BRANDFREE запустил производство безопасной бытовой химии в Орле

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Орел, РФ — Российский бренд безопасной бытовой химии BRANDFREE открыл первую собственную производственную площадку в Орле. Новое предприятие позволит увеличить объемы выпускаемой продукции, расширить поставки в регионы России и зарубеж, а также укрепить позиции бренда на рынке.

Новое предприятие площадью 1 280 кв. м. отвечает всем современным требованиям экологии и безопасности. Оборудование, как и компоненты для продукции — отечественные. Мощность производства уже сегодня более 200 тонн готовой продукции в месяц.

«Запуск собственного производства — это стратегически важный шаг в развитии BRANDFREE. Наша компания основана в Орле, здесь наш дом: головной офис, бóльшая часть команды — люди, которые поверили в нас с самого начала. Поэтому открытие производственной площадки именно в родном городе — это закономерное событие, наполненное особым смыслом. Мы вкладываем в этот проект не только инвестиции, но и уверенность в том, что современное, технологичное производство станет драйвером роста как для BRANDFREE, так и для экономики региона», — отметил генеральный директор компании Андрей Герасименко.

Сейчас в ассортименте торговой марки универсальная чистящая паста, пена для очистки стёкол и зеркал, влажные салфетки от пятен, а также пятновыводитель в форме карандаша. В этом году бренд планирует увеличить присутствие в федеральных и региональных ритейл-сетях, а также увеличить географию поставок за рубежом.

«BRANDFREE — молодой, динамично развивающийся бренд, который довольно быстро завоевал доверие покупателей. Всего за два года наши продукты не просто вошли в топы маркетплейсов — они сформировали новый стандарт качества в своей категории. Теперь, с запуском собственного производства, мы выходим на следующий уровень: сможем масштабировать выпуск продукции без компромиссов в качестве, гибко реагировать на запросы аудитории и внедрять инновации ещё быстрее. Это не просто увеличение мощностей — это создание полностью управляемого цикла: от разработки до упаковки», — отметил сооснователь и директор по развитию BRANDFREE Максим Альтеев.

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