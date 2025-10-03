Успешно завершены приёмосдаточные испытания и введён в эксплуатацию преобразователь частоты с драйвером ДР2180П-Б4-05 производства АО «Электрум АВ». Драйвер предназначен для управления IGBT-транзисторами в конструктиве EconaDUAL, применяемых в мощных силовых установках. Драйвер используется в преобразователе с рабочим напряжением до 10 кВ (последовательная сборка ячеек) для управления асинхронным двигателем мощностью до 3 МВт.

Драйвер ДР2180П-Б4-05 является конструктивным и функциональным аналогом импортного драйвера 2SP0115T и успешно его замещает в системах промышленного электропривода. Оборудование с данным драйвером уже работает на промышленном предприятии, обеспечивая надёжное управление высоковольтным двигателем в составе насосных, вентиляторных или компрессорных установок.

Применение драйверов ДР2180П-Б4-05 открывает новые возможности для импортозамещения в области силовой электроники для объектов энергетики и тяжёлой промышленности. Высокая надёжность и соответствие жёстким промышленным стандартам позволяют использовать их в составе преобразовательной техники на электростанциях, горнодобывающих и металлургических комбинатах.