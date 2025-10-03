Завершены испытания драйвера ДР2180П-Б4-05 для преобразователей частоты наэлектростанциях
Успешно завершены приёмосдаточные испытания и введён в эксплуатацию преобразователь частоты с драйвером ДР2180П-Б4-05 производства АО «Электрум АВ». Драйвер предназначен для управления IGBT-транзисторами в конструктиве EconaDUAL, применяемых в мощных силовых установках. Драйвер используется в преобразователе с рабочим напряжением до 10 кВ (последовательная сборка ячеек) для управления асинхронным двигателем мощностью до 3 МВт.
Драйвер ДР2180П-Б4-05 является конструктивным и функциональным аналогом импортного драйвера 2SP0115T и успешно его замещает в системах промышленного электропривода. Оборудование с данным драйвером уже работает на промышленном предприятии, обеспечивая надёжное управление высоковольтным двигателем в составе насосных, вентиляторных или компрессорных установок.
Применение драйверов ДР2180П-Б4-05 открывает новые возможности для импортозамещения в области силовой электроники для объектов энергетики и тяжёлой промышленности. Высокая надёжность и соответствие жёстким промышленным стандартам позволяют использовать их в составе преобразовательной техники на электростанциях, горнодобывающих и металлургических комбинатах.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Завершены испытания преобразователя силовой установки ледокола серии 22220 ...сполнения, «заточенные» под требования конкретных потребителей.
- Завершены предварительные испытания модулей интеллектуального инвертора 5МИ...вибрационных нагрузок и перепадов температур, характерных для авиации.
- Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил разработ...nbsp;критически важных отраслях, а также при создании новых продуктов.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0